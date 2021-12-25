有片！用蔬菜取代澱粉 「花椰米披薩」懶人健康首選
美食讓人又愛又恨，尤其遇上節慶，怎能抵擋大餐的誘惑？說到大餐，不外乎就是燒烤、火鍋、Pizza，堆積如山的熱量如何消滅？今天教你做出美味又健康的「花椰米披薩」。
很多人都懼怕澱粉產生的熱量，今天教你用花椰菜米取代麵粉，一樣可以做出口感酥脆的餅皮。披薩上的餡料可以依據個人喜愛做變換，零澱粉餅皮加上滿滿蔬食，絕對比外面賣的披薩熱量還低，製作過程簡單快速，快學起來在家動手DIY！
注意：影片中放的花椰米比較少，因為當初製作的目的是為了清冰箱，實際做的話可以放約250g下去，餅皮會更厚實！
準備食材
花椰米、雞蛋一顆、甜椒半顆、杏鮑菇半根、番茄醬、乳酪絲
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