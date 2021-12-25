快訊

糗翻！誤把「米可白」當成狗 侯友宜叫錯名超尷尬

有片！用蔬菜取代澱粉 「花椰米披薩」懶人健康首選

聯合新聞網 / 江柏蓉
一分鐘學會花椰米Pizza，用蔬菜取代麵粉，健康又美味
一分鐘學會花椰米Pizza，用蔬菜取代麵粉，健康又美味

美食讓人又愛又恨，尤其遇上節慶，怎能抵擋大餐的誘惑？說到大餐，不外乎就是燒烤、火鍋、Pizza，堆積如山的熱量如何消滅？今天教你做出美味又健康的「花椰米披薩」。

很多人都懼怕澱粉產生的熱量，今天教你用花椰菜米取代麵粉，一樣可以做出口感酥脆的餅皮。披薩上的餡料可以依據個人喜愛做變換，零澱粉餅皮加上滿滿蔬食，絕對比外面賣的披薩熱量還低，製作過程簡單快速，快學起來在家動手DIY！

注意：影片中放的花椰米比較少，因為當初製作的目的是為了清冰箱，實際做的話可以放約250g下去，餅皮會更厚實！

準備食材

花椰米、雞蛋一顆、甜椒半顆、杏鮑菇半根、番茄醬、乳酪絲

想了解更多關於健康運飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃美食不罪惡！

延伸閱讀

外食好油膩？教你做6道減醣常備菜

1分鐘番茄雞肉球 讓你吃肉肉長肌肌

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！用蔬菜取代澱粉 「花椰米披薩」懶人健康首選

美食讓人又愛又恨，尤其遇上節慶，怎能抵擋大餐的誘惑？說到大餐，不外乎就是燒烤、火鍋、Pizza，堆積如山的熱量如何消滅？今天教你做出美味又健康的「花椰米披薩」。

有片｜秋冬增強免疫力！一分鐘教你做蒜頭雞湯

天氣冷颼颼，好需要喝碗熱湯暖暖胃，讓「食來攝Yeah」的張威展主廚帶你做「蒜頭雞湯」，營養又增加免疫力！

險遭熟人長輩侵犯 她花六年走出憂鬱學會大聲笑

險遭熟人長輩侵犯，男友未挺身而出保護自己，還劈腿小三，這段感情還可以持續下去嗎？這些，是割在Tavia心底最痛的傷痕。後來，不再相信人的她，怎麼樣重拾開懷大笑的力量？

21歲終身輪椅渡日 卻意外開啟職業網球人生

一位準備朝餐飲界發展的廚藝新秀，卻因為一場車禍意外，導致終身都必須在輪椅上渡過。即使面對到人生無情的打擊，鄭宇辰仍不放棄希望持續尋找人生方向，為自己的人生創造新的可能。他現在不但在網球運動中找到目標，更獲得冠軍名次！還準備朝帕運國手之路邁進。

有片｜湯滾過蓋鍋蓋就可放隔夜？　營養師：小心吃進一堆毒！

許多人聽長輩口耳相傳，湯沒有喝完，加熱讓它滾過後就可以殺菌，這樣就可以放一整晚了。這是正確的嗎？營養師李婉萍指出，加熱過後的食物，必非所有毒素都會被消滅，放在室溫保存反而容易滋生細菌！

捐出2歲兒子器官 勇母：永遠不會忘記你，但我也會努力過得好

26歲這年，侯秀賢失去了孩子可暘。可暘是有心臟病的唐氏症寶寶，但身為母親，侯秀賢的愛從來沒有減少，就連可暘2歲動心臟手術離世，她捐出孩子的眼角膜，也是因為太愛太愛了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。