愛跳舞的台灣女孩 用舞蹈幫日本人矯正腰痠背痛

從小愛跳舞的台灣女孩，怎麼一路跳進日本？成為日本媳婦後，又怎麼用舞蹈，改善日本人腰酸背痛的問題？楊沛娣，走過顛沛流離的負債歲月，努力融入日本文化，用專業得到日本人的肯定。

楊沛娣接受全台最大女性健身社群「有肌勵」，分享用舞蹈活出亮麗人生，在異鄉努力開花結果的過程。

從小愛跳舞

楊沛娣從小愛跳舞，小學二年級曾經學過舞蹈，但因為貪玩很快就放棄了，直到國中二年級才又開始正式學舞，進入舞蹈班、考進舞蹈科系。

畢業後她到藝工隊工作，卻因投資生意失敗負債，加上父親過世打擊，生活顛沛流離，有一餐沒一餐的，27歲在朋友介紹下加入舞團到日本表演，因緣際會認識丈夫，29歲成為日本媳婦，展開在日本定居18年的生活。

過去在台灣教舞、教有氧，完全是因為自己喜歡又可以賺錢，並不是真的喜歡運動。剛嫁到日本時日語不好無法授課教舞，每天去健身房上有氧、流行舞、芭蕾舞，也只是純粹愛動愛跳舞。生了孩子後幾年，經濟及時間上更不再允許運動。

日本媳婦的舞蹈教室

楊沛娣真正覺得運動很重要，是在來日本幾年後，開始教有氧舞蹈開始。當時楊沛娣四處尋找免費的場地，然而日本社會排外性強，她多次申請在活動中心開設課程，每一次窗口都說下期更新的時候會把楊沛娣的課程刊登上去，卻一次機會都沒有等到。

一直到開始招生，也許是年紀的關係，尤其生完孩子後容易腰痠背痛，慢慢地會去感受身體的變化，然後傳達給學生，越觀察自己的身體，越了解運動的好處。

楊沛娣在有氧舞蹈課加入走台步，進而發現正確的體態很重要，而演變成教正確的走路姿勢，融入芭蕾舞的使力方式及教學心得，幫助學生們改善多年的肩膀痠痛、腰痠、日本人習慣跪坐而形成的雞眼等，也都因爲姿勢的調整而有所改善，透過日常生活中有意識的使用核心，免去姿勢不良造成的身體疾病。

疫情開展新人生

五年前，楊沛娣有了自己的舞蹈教室，有一群死忠的學生相隨。近兩年因為疫情關係，實體教室停課，收入銳減，她開始思考如何不受限時間、空間，能繼續跳舞、健身教學的方式。

2021年初，楊沛娣開始拍影片經營Youtube頻道，初期一部影片至少花48小時剪輯，如今越來越上手，開啟自媒體之路。無論人在哪裡，都可以拍片，在任何情況之下延續最愛，讓所有想運動的人都可以看著影片強健自己的身體。

堅持很傻但不會留遺憾

「堅持一直是我個性裡最傻的部分」在異鄉，堅持舞蹈的道路艱辛異常，周圍酸言酸語不斷，很多人問她怎麼可以撐到現在？但楊沛娣笑說，「無論別人怎麼想，「我要走的路自己很清楚。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，面對夢想，不要畏懼失敗或挫折，只要全心努力付出過，無論成功與否，都可以很有自信地告訴自己「我努力了，就夠了」 。至少在人生閉上眼睛的前一刻，我們想做的事都有去做，沒有任何遺憾。

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