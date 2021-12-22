有片｜湯滾過蓋鍋蓋就可放隔夜？ 營養師：小心吃進一堆毒！
許多人聽長輩口耳相傳，湯沒有喝完，加熱讓它滾過後就可以殺菌，這樣就可以放一整晚了。這是正確的嗎？營養師李婉萍指出，加熱過後的食物，必非所有毒素都會被消滅，放在室溫保存反而容易滋生細菌！
此外，不少人以為食物需等放涼後，才可以放進冰箱保存，其實這樣是很危險的行為！食物放在室溫下保存容易使細菌大量滋生，但要怎麼處理剩菜剩飯，才是正確做法？
李婉萍建議，最好的方式就是，餐後剩菜剩飯要盡速冷藏，如果想要抑菌最好將食物放在低於7度的環境下保存，要吃時將其加熱至60度以上，才能減少細菌增生。
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李婉萍營養師YT頻道：點我看
李婉萍營養師YT原始影片：點我看
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