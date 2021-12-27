有片！改善體態、矯正駝背　彈力帶6招學起來

一位準備朝餐飲界發展的廚藝新秀，卻因為一場車禍意外，導致終身都必須在輪椅上渡過。即使面對到人生無情的打擊，鄭宇辰仍不放棄希望持續尋找人生方向，為自己的人生創造新的可能。他現在不但在網球運動中找到目標，更獲得冠軍名次！還準備朝帕運國手之路邁進。

2021-12-23 11:12