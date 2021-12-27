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有片！改善體態、矯正駝背　彈力帶6招學起來

聯合新聞網 / 陳俐伶
很多人忽略了看不到的背部肌群訓練。圖/Canva
很多人忽略了看不到的背部肌群訓練。圖/Canva

每天工作生活忙碌，沒時間運動，上健身房又不知道做什麼課表嗎？近年來居家運動風潮，一條彈力帶就可以取代健身房許多器材，「小龍健身」健身教練余柏賢教民眾一條彈力帶，就可輕鬆鍛鍊背肌，改善體態、矯正駝背。

全身肌力均衡發展可以讓身體機能更健康，疫情期間掀起的居家運動潮，也讓許多人開始培養好的運動習慣，但很多人卻忽略了看不到的背部肌群訓練。事實上，加強背肌訓練不但可以讓身體線條更加完美之外，還能改善駝背、增加自信。

健身界中，有一個居家健身必需品，除了輕便好攜帶，還有分成不同長度、材質和磅數，在訓練過程中產生阻力，透過拉伸讓肌肉收縮，以達到訓練或是復健的效果。沒錯！就是彈力帶，今天只需要準備一條彈力帶，「小龍健身」將會教大家6個動作，用彈力帶訓練背肌肌力！

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