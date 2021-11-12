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羅馬尼亞硬舉教學！5大常見錯誤別再犯

聯合新聞網 / 林祐遙
羅馬尼亞硬舉是訓練後側鏈肌群的最佳動作。圖/Canva
羅馬尼亞硬舉是訓練後側鏈肌群的最佳動作。圖/Canva

羅馬尼亞硬舉是訓練後側鏈肌群動作的絕佳動作，相較與傳統硬舉，羅馬尼亞硬舉使用的股四頭肌較少，因此能強化現代人前側肌群過於強勢的問題，影片中將會教學，如何正確操作羅馬尼亞硬舉以及避免常見錯誤。

專業健身教練Jay Wang在影片中提醒，羅馬尼亞硬舉5大常見錯誤包含：為了增加動作幅度而產生的圓背、重心後怡、膝蓋彎曲過多、脊椎過度伸展、膝關節伸展過多，如果沒有調整成正確方式，不僅無法達到訓練效果，還容易造成運動傷害

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影片授權：Jay Wang

原始影片：點我看

粉絲專頁：Jay Wang

Youtube頻道：Jay Wang

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