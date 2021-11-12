羅馬尼亞硬舉教學！5大常見錯誤別再犯

「你女兒又打人了！」「為什麼上課一直講話、不乖乖坐好？」從小，過動兒洪兆宣就是外人眼中的麻煩製造者，只有畫畫能讓她安靜下來。她在藝術中找到自己的天賦，開設「宣藝術」慈善畫廊，讓弱勢者有機會撕掉標籤，找到生命中的光。

2021-11-12 08:59