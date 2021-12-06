從自卑肥媽到華人圈最美髮型師 50歲挑戰比基尼比賽

「你知道嗎？好多媽媽們都好嫉妒你！」48歲的賴平，是兩個孩子的媽，最大的兒子已經28歲，這些年來，火辣身材的她總是街頭最美焦點；10年前的她卻是被貼「肥媽」、「五花肉」標籤的自卑媽媽。

賴平接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，揭露從自卑肥媽，蛻變成加拿大卡爾加里最美髮型師的心路歷程。

不懂英文的新移民

25年前，賴平跟著先生移民到加拿大，過去在老家開餐廳當會計師，在異鄉人生地不熟，加上完全不懂英文，第一份工作只能在茶樓裡推點心，晚上一下班就猛讀英文進修，接著考髮型設計師、開髮廊，發揮野草般的韌性努力求生。

賴平的身材一直都偏圓潤，但也總維持腰圍27吋、最重不超過60公斤水準，生完第一胎很快就瘦下來，移民到加拿大後開始發胖，生女兒時更胖了25公斤，有姙娠陳糖尿問題，先生和兒子親切的稱呼「肥媽」，讓她內心自卑不已。

你又懷孕了嗎

身為流行指標的髮型師，過去賴平穿著一向時髦火辣，但產後發胖的大肚腩很難性感，連坐在椅子上都會發出聲響。

客人問「你生完了沒有？」、「恭喜啊，又懷上了？」；看著外表變大嬸的髮型師，年輕顧客質疑「大媽，你可不可以？」 為了擺脫「肥媽」稱號和找回職場自尊，賴平立志减肥，從不運動的她，第一個接觸的是鋼管舞。

在賴平努力之下，肌力變強了，可以放開雙手，夾上鋼管，但老公卻笑她像極掛了堆五花肉，雖然只是說笑，但賴平内心深處卻是在哭。「我這麼胖，為什麼還管不住嘴…」，產生憂鬱症傾向、體型焦慮。

鋼管舞跳了四、五個月，教室倒閉了，賴平卻還沒瘦下來。她想學健身，當地卻找不到講中文的健身教練，直到女兒3歲多時，有位客人剛好是健身教練，終於開啟了她的健身重訓道路。

想改變就不怕苦

賴平每天工作12小時，為了達成每週三天重訓目標，早上6點就開車半小時到健身房運動兩小時，再吃早餐、10點上班。飲食部分力求清淡，補充高蛋白質、少油少鹽避免水腫、戒甜點改喝黑咖啡。經過8個月努力，體重降了8到10公斤。

她的精神狀況變好，肌肉量變高，體型變得健壯玲瓏有緻，也影響身旁親友一起健身，「幾歲開始健身，你的年紀就停留在你當時的身體年齡，就算我已經快49歲了，很多人都以為我才35歲。」性格變得特别樂觀積極，充滿自信，立下50歲參加比基尼比賽夢想，作為自己的生日禮物。

老公改口叫她「靓媽」，兒子看到媽媽每天堅持，也開始健身，如今也成為髮型設計師，兒子的客人都會說「那個很漂亮的賴平是你媽媽嗎？」兒子非常驕傲母親成為地方知名人士，笑說「很多媽媽嫉妒你，我也感覺你太神奇了，特別崇拜你。」

勇敢為目標努力

48歲的賴平，是28歲兒子、13歲女兒的媽，如今她可以健身兩小時後，再陪女兒打一小時的羽毛球。許多人欽羨她移民創業很成功，又可以把孩子和自己照顧好。只有她自己知道如何走過艱辛，把兒子熬成哥、把老公熬成爹。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，人生路有高有低，但不管想寫怎樣的人生故事，一定要訂下目標，努力為目標努力，特別是低潮時更要勇敢跨出第一步。健康才是唯一的，賺多少錢都沒辦法換一個健康的身體，不要靠藥物解決困擾，健身和運動可以解決許多焦慮，會充滿自信，不會再那麼害怕。

延伸閱讀

不出門也能瘦！8分鐘爆汗燃脂運動

上下樓梯膝蓋痛？物理治療師一招讓你不再怕走路