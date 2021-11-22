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有片！COSTCO食物太罪惡？營養師告訴你減脂也能輕鬆吃！

聯合新聞網 / 江孟軒
美式大賣場總是聯想垃圾食物。圖/Canva
美式大賣場總是聯想垃圾食物。圖/Canva

想到美式大賣場的食物，浮現腦海的都是披薩、熱狗、可樂這些熱量炸彈，逛街時想吃點東西卻又不知道從何下手？帥氣營養師「Ricky」告訴你5個的COSTCO減脂也能輕鬆吃的美食！

好市多的熟食通常都只有標記原物料，常常會害怕攝取了過多熱量，「Ricky」在影片中教大家平常就能挑選的3個方法，分別是以原型食物為主、蛋白質含量較高、油脂含量較低的。

根據上述的3個條件，推薦的5款食物有韓式蕎麥麵、豪華海鮮大盛丼、煙燻鮭魚捲、炭烤雞肉沙拉、烤雞腿，這些都是不錯的減脂選擇，但也有要注意的地方喔，快看看影片詳細內容吧！

營養師Ricky曾擔任過科技公司營養顧問、身房營養講師、節目營養專家，出過2本教大家減糖減脂的書，現在也有線上平台，教大家如何吃外食也能有效減低體脂。

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

完整影片：點這看！

Ricky官網：點這看！

LINE:@cd8013

IG:chang_ricky_life

FB:營養師Ricky

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