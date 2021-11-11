有片！超夯的「酪梨減醣餐」 1分鐘上手的甩肉聖品

想減肥的你，還在思考早餐、下午茶怎麼吃嗎？今天教你做一道超簡單的酪梨番茄蛋吐司，快速解決你空虛的肚子，又兼具健康美味！

酪梨是超強減肥聖品，含有蛋白質、膳食纖維、豐富的礦物質及維生素A、C、E，及，有促進消化、改善心血管及降膽固醇的功效，今天用1分鐘的時間，教你製作酪梨番茄蛋吐司，製作過程簡單好上手，吃起來清爽零負擔，配上濃濃的番茄及洋蔥香，讓整體風味更上一層樓！

準備食材：酪梨一顆、番茄一顆、洋蔥半顆、雞蛋兩顆、吐司、黑胡椒

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