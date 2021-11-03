小時候胖不是胖？肉肉小孩才可愛？這樣養孩子33年，出現超殘酷結果！

小孩能吃就是福，養得白白胖胖才叫有福氣，是許多家長寵愛孩子的方式。在這樣的環境下成長，周志倫一路胖到166公斤，坐飛機要兩條安全帶對接、33歲被醫生判定「再不運動就沒機會動了！」

「別再用錯誤觀念害孩子了！」周志倫接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享他努力甩肉70公斤的心路歷程。

能吃就是福

周志倫在大家庭長大，家中每天都會有一大鍋焢肉，就算是半夜也有一鍋熱飯加焢肉可以吃，逢年過節拜拜桌上更是滿滿的肉，滷的、炸的、烤的要多油有多油，幾乎看不到任何青菜。

長輩擔心孩子長不大，不斷用食物換取小孩滿足的表情，卻沒料到，身高有限、體重無極限，幼兒園時已經是肉肉圓圓的孩子，這時還會被說「很可愛」。

國小後，周志倫體重開始突飛猛進，可以一次吃掉3片雞排，胖到小學制服都沒有他的尺寸，必須量身訂做，但大人依然說「維持這樣，以後抽高就好了」但是，飲食習慣已經養成，吃不到垃圾食物就不開心、開始大吵，大人疼小孩又開始溺愛，怎麼改？

爽爽的吃肥人生

周志倫國中時體重破百，但家人擔心住校的孩子伙食不習慣，到學校探視時還是買了一大堆塩酥雞，只想讓孩子開心。高中時，體重飆高到120公斤，白天工作、晚上唸書，沒跟家人同住沒人管，飲食更不正常，把飲料當水喝，三餐高油高鹽高熱量，每天伙食費700塊，吃掉薪水超過3分之2。

雖然從小胖到大，但肥胖對周志倫的人生，沒有一點點的不便，交女朋友、找工作、結婚生子等，所有胖子會遇到的問題、想減肥的動機，他通通沒遇過，求學、工作、成家，人生一直都是順順利利的，完全找不到任何減肥的理由。

他擔任電腦工程師，平常工作聚會多應酬也多，常常下班後就是半夜，忙碌了一天最能撫慰人心的莫過於爆卡美食，吃完回家就睡更是爽，就這樣爽爽的吃肥人生一路來到166公斤。

166公斤的人生

很難想像166公斤是什麼樣子吧？腰圍60吋，坐飛機需要兩條安全帶對接；到餐廳、咖啡廳不能坐有扶手的椅子，因為屁股會卡住。到大尺碼店買衣服，店員會取笑他「你60吋腰圍，我們店最大到52吋喔，要不要買兩件30腰的回去改？」

但他依然有他生存之道，打聽哪家廳餐椅子大？哪邊的衣服尺碼大？哪間餐廳車子可以開到門口不用走路？繼續無憂無慮繼續吃、繼續胖。

2015年5月，周志倫因為長期以炸物為主食，皮膚非常不好，背上長了一顆粉瘤需要手術，外科診所門診無法處理，要他轉診到大醫院，成了吃肥人生改變的契機。

再不動就沒機會動了

醫生眉頭深鎖說，他明明才33歲，但膽固醇、三酸甘油脂、尿酸、血壓、血糖都是紅字，肝功能、腎功能、血脂肪統統超標，是罹患心血管疾病、糖尿病高風險群，甚至會中風，「如果再不動的話，可能很快就沒有機會動了。」

周志倫腦海中浮現，過胖的自己，未來就醫需要出動消防隊拆窗戶用吊車吊掛，生活起居、吃喝拉撒只能在床上的慘狀，如果真的癱在床上，除了自己痛苦以外，身邊的家人怎麼辦？

他想起才念國小、幼兒園的兩個孩子，這輩子還沒有能力可以留什麼給他們，如果自己病倒了卻會留下足以影響他們一生的大麻煩，「不管如何，我絕不能拖累家人，該為自己的人生負責了，我要開始減肥，找回健康！」

邊走操場邊痛哭

一開始，周志倫靠吃減肥藥、極低熱量飲食法來減重，雖然半年就瘦下30公斤，但停藥或恢復飲食後，不到一年就連本帶利胖回40公斤以上。他決定改用健康方式減重，擬訂減重計畫及菜單，因體重過重只能選擇快走。

他下班後就到附近操場繞圈快走，從來不曾運動的他，背著166公斤的肉，走不到30分鐘，就覺得不行了、腳踝痛、滿身大汗像快死掉，每走30分鐘，就要休息5分鐘，撐著走完一個小時，每天下班就到操場報到。

總是走到整個操場一片黑只剩下他一個人，有時候走到腳底冒水泡，好幾次走著走著就鼻酸痛哭，周志倫覺得自己好悲哀，「過去30幾年我都在幹嘛？為什麼把自己搞成今天這個樣子，如此放縱自己不自愛，到今天才要如此狼狽！」

原型食材飲控7年

看著體重計上逐漸減少的數字，周志倫愈來愈有信心，慢慢加入單車、登山等運動；過去爬山不到10分鐘直接放棄，現在可以在山裡走上一整天。第一次騎單車，因體重過重加上沒肌力，踩不到5分鐘就開始滑行，現在可以一次騎上5小時，更成功單車環島。

原本就對烹飪有興趣的他，也採取原形食物來做飲食控制，有成績就到社群分享，受到網友好評，索性改行創業賣起健康原形食材。

「我不是在減肥，是在重新學習正確的生活方式！」7年來，周志倫成功甩肉70公斤，減重期間養成的飲食及運動習慣，從不斷忍耐到慢慢習慣，如今成為享受，身心靈感受前所未有的舒暢，整個人重生了。

減掉70公斤的心路歷程

周志倫表示，過去常常聽到「遺傳性肥胖」，好像自己胖是天生的，後來想想，遺傳的並不是肥胖，而是飲食習慣。你喜歡高熱量的飲食，小孩跟著你一定也是相同的飲食；你不運動，你的小孩當然也是有樣學樣。

為了不重蹈覆轍，現在他每天帶著孩子均衡飲食、天天五蔬果；以前假日全家人吃到飽的美食之旅，現在是全家人一起登山健行、陪小孩學直排輪、騎單車，想要遺傳肥胖都很難，「認為自己有肥胖遺傳的人，不要再自己騙自己囉，快點改變自己的生活飲食習慣吧！」

真心想做就會找到方法

走過艱辛的瘦身歷程，周志倫表示，如果身邊有像他當初一樣不知死活的吃、不知死活的胖的家人，不要再唸他，唸有用的話就不會胖成這樣了。減肥需要動力，但動力絕不是來自於唸、來自於逼，唯有自己想通，才是最強大的力量。

透過「有肌勵」，他也想鼓勵更多人，如果你真的很想完成一件事，你就會找到方法 ; 如果你不想，你就會找到藉口。如果你相信自己可以做到，那就一定能看到成功的那一天。

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