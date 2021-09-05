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有片！肩膀痠痛自己救 按「兩」穴道立即舒緩

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中教大家按摩2個地方，讓肩頸立即放鬆。圖/Canva
影片中教大家按摩2個地方，讓肩頸立即放鬆。圖/Canva

不管是辦公、吃飯、通勤或是追劇，你有算過你坐在椅子上的時間多長嗎？久坐是眾人的通病，也常常造成身體不適、肩頸痠痛。

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