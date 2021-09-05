有片！肩膀痠痛自己救 按「兩」穴道立即舒緩

不管是辦公、吃飯、通勤或是追劇，你有算過你坐在椅子上的時間多長嗎？久坐是眾人的通病，也常常造成身體不適、肩頸痠痛。

影片中將教大家按摩2個穴道，當發現肩頸痠痛時，在家就能靠自己的力量舒緩身體，也可以學起來幫身邊的親朋好友按摩放鬆，快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow解救硬梆梆的身體！

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