有片！肩膀痠痛自己救 按「兩」穴道立即舒緩
不管是辦公、吃飯、通勤或是追劇，你有算過你坐在椅子上的時間多長嗎？久坐是眾人的通病，也常常造成身體不適、肩頸痠痛。
影片中將教大家按摩2個穴道，當發現肩頸痠痛時，在家就能靠自己的力量舒緩身體，也可以學起來幫身邊的親朋好友按摩放鬆，快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow解救硬梆梆的身體！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，消除身體的不適！
安妮身心靈Breathe＆Flow臉書：點我看
安妮身心靈Breathe＆Flow頻道：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言