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有片！下肢伸展 改善骨盆前傾、下背痛或膝蓋不適

聯合新聞網 / 江柏蓉
透過3大伸展來增加髖關節的活動度，改善骨盆前傾、下背痛以及膝蓋不適等問題。圖/Shutterstock
透過3大伸展來增加髖關節的活動度，改善骨盆前傾、下背痛以及膝蓋不適等問題。圖/Shutterstock

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