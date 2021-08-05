有片！下肢伸展 改善骨盆前傾、下背痛或膝蓋不適
前陣子受疫情影響，居家防疫期間坐姿的時間變長，導致髖關節前面的肌肉緊繃，造成骨盆前傾，如果髖關節活動度不足，就會讓膝蓋感到不適。
影片中3個動作，每個動作停留10秒鐘，透過全身拉伸、大腿前後側伸展來增加髖關節的活動度，改善骨盆前傾、下背痛以及膝蓋不適等問題，每天8分鐘，快跟著TCL運動工作室一起動起來！
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