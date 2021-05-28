面對婚變、負債、獨自撫養三個孩子的她，如何蛻變成最美外婆？

背負著200萬的負債，遭受婚姻的背叛，一個女人必須獨自撫養三個孩子，同時又經歷父親的過世，無依無靠的她，是如何蛻變成最美的外婆？

即使遭受歧視也持續努力

洪姍漵接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露如何度過低潮，並投資自己，活得更快樂充實。

20歲結婚為人婦的洪姍漵，整天為柴米油鹽醬醋茶打轉，根本沒想到自己的婚姻會遭到背叛，離婚後，一個人背負著200萬的負債，又必須獨自撫養三個孩子，面對當時來自各方的指指點點，對洪姍漵來說，是個極大的心裡壓力，而在此同時，卻迎來了父親過世的噩耗，瞬間失去了唯一的依靠。

洪姍漵告訴自己，她沒有時間低潮，努力工作賺錢、栽培小孩為優先，每天過著省吃儉用的日子，只為給小孩更好的生活，最後，也成功在離婚後的2-3年，還清鉅額負債。

屬於我的幸福來了嗎

清償債務後，洪姍漵藉由出國旅遊調適心情，也意外的在旅途中找到新戀情，以為這次會有所不同，卻又再一次遭到背叛，原本就身材矮小，體態偏肉的她，頓時，自卑感洶湧來襲，她心想：「難道是因為我的身材嗎？」

經歷兩次的感情的背叛，洪姍漵在朋友的鼓勵下，決心開始減重，試了多種減重產品、嘗試了許多方法，卻達不到理想效果，直到女兒的男友來提親，為了穿上禮服，心想就算沒有麻豆的身高，也要有麻豆的曲線，才痛下思痛，一定要瘦身成功，成為最美麗的丈母娘。

減重成為人生轉捩點

因為工作關係，免不了應酬，洪姍漵認為有效的減重是一門學問，因此她靠著專研無油低醣飲食，搭配不斷的運動，找到一套屬於自己的減重方法，穿衣尺寸從M變為XS的她，不僅找回自信，也考上健康體重管理師，希望能透過自己的力量，幫助更多有需要的人。

今年六月外孫女將要出生，快50歲的她即將當上外婆，距離幸福越來越近的洪姍漵，每天靠著健康飲食、騎自行車與核心運動來維持體態，不僅血糖維持正常，連氣色和精神都變得比以往更好。

投資自己最重要

洪姍漵認為，情緒低落的時候，讓自己的時間排得滿檔，才不會有時間悲傷。

凡事向前看不要向後看，投資自己才能提升自我價值，吸引更好的人來到你身邊，活得充實快樂最重要！