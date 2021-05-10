有片！小小抗力球 教你輕鬆舒展筋骨還能鍛鍊肌力

從小，父母只要一吵架，就雙雙人間蒸發，丟下三姊弟自生自滅。極度渴望父母疼愛，戀父情結的陳微婷愛上會毒打她的javascript:void(0);男友；母親的情緒勒索，讓她崩潰服藥自殘。 從心臟衰竭的鬼門關救回來，陳微婷要怎麼找回自己，再次相信可以被愛、擁有愛人的能力？

2021-05-10 09:00