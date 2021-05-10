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有片！小小抗力球 教你輕鬆舒展筋骨還能鍛鍊肌力

聯合新聞網 / 林祐遙
運用抗力球可訓練到全身。圖/Canva
運用抗力球可訓練到全身。圖/Canva

要同時舒展筋骨又要能鍛鍊肌力，運動懶人怎麼辦？運動新手學的會嗎？

嘉義市政府衛生局發佈了一支抗力球教學影片，片中節奏輕鬆、解說詳細，大人小孩都跟得上，只要一顆小小抗力球，在家也能簡單做運動。

一天只花二十分鐘，就能給你舒展筋骨與鍛鍊肌力的雙重效果，還不快跟著影片中的老師動起來！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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