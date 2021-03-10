健身房搶器材搶到另一半！雙雙辭去台北高薪 碩士情侶返回宜蘭當健身教練

「你瘋了嗎？」宜蘭女孩李宜軒從沒有想過，自己的人生，會變成現在這樣。過去，她是研究台灣產業經濟發展的專家；如今，竟然辭去大家夢寐以求的穩定高薪收入，還帶回一個也是太空領域專家的男友，雙雙返鄉成為健身教練。

健身房遇到愛

李宜軒接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，透露這段人生急轉彎的故事。

她是中央大學產業經濟研究所碩士，就學期間，朋友看她一個人在研究室無聊，把她拖去健身房，做簡單的負重訓練，隨著重量的成長，越來越有成就感，漸漸的養成運動的習慣，也愛上運動。

她和男友，也是在學校健身房認識的，而且是搶器材！李宜軒笑著說，當時校內只有一台深蹲架，她想深蹲，但已經有其他人在用了，就很乾脆的走過去一臉兇狠（誤）的跟他說，「同學可以一起用嗎？然後就認識了，嘿嘿」結論就是，快去跟別人搶深蹲架（欸）

畢業後，李宜軒依照人生規畫，到經濟重鎮台北工作，進入台灣經濟研究院擔任專案執行研究員，一路升遷到副組長，但是因為真的太喜歡健身了，除了下班固定訓練之外，也開始進修許多國內外的課程與證照。

原本弱不禁風的宜軒，斜槓抗成為健力教練，也四處征戰，拿下108成吉硬舉47冠軍、109桃力硬舉52冠軍 、109菁英盃臥推52季軍、108台南市長盃、出力盃臥推47季軍等多項獎牌。

身為選手卻受傷了

身為一個力量型選手，最怕的就是受傷。

去年8月，李宜軒的脖子突然動彈不得，意外的發現因為長期姿勢不良，頸椎有點錯位，需要進行復健以及姿勢調整，也因為受傷，影響到後續的比賽規劃，以及訓練菜單的安排，身體其他部分的連鎖反應許多問題一一浮現，本來可以輕鬆舉起的重量，也變得遙不可及。

雖然現在還在調整復健中，卻也藉此讓她領悟到，比賽過程腦海裡汲汲營營追求的，就是突破再突破，一直往前衝，但從來沒有在意過身體是否負荷得了，生理上是否需要休息與放鬆。

她認真思索，上天希望藉此機會，要她好好對待自己的身體，不要被外在的所有意念綁架，不論是比賽的重量也好，或是體重計上的數字，都是一樣道理。

我能為受傷的人做些什麼

李宜軒發現，很多朋友接觸到錯誤的資訊，或模仿別人的訓練而受傷，得不償失。她和男友討論「我們能怎麼幫助他們呢？」

宜軒的男友是中央大學的太空所碩士，和她一樣原本都在台北有穩定高薪的收入。因為兩人都對健身有著無比熱忱，毅然決然雙雙直接辭職，回到家鄉宜蘭當教練，希望幫助更多人安全運動，發自內心開心享受運動，進而喜歡健身。

去年，兩人創立了自己的工作室，「宜蘭是我最愛的土地，能夠為宜蘭付出我覺得很開心！」

由內而外的愛上自己

透過重量訓練的刺激，達到力量的提升，提高了肌肉量，讓身體生理上越來越健康體態越來越勻稱，心理上的自信也隨之建立，整體由內而外變得閃閃發亮。

過去，李宜軒對自己的體態有各種不滿意，現在則是不管如何，都覺得自己是很棒的。由內而外的喜歡自己，不管是臉上的雀斑也好，或是曬黑的皮膚，甚至是訓練而產生的厚繭與瘀青還有疤痕，都是努力的印記。

踏出第一步

很多人問李宜軒，運動裡什麼是最難的？她笑著說，踏出家門走進健身房或是運動場所的那一步，是最近又最遙遠的。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，不論如何，只要願意踏出運動的第一步，就是往前邁進的一大步，從那個當下，你的人生因此而更加燦爛。不論如何，做就對了！相信自己，一定可以！