靠結婚逃離原生家庭，卻走入另個墳墓！30歲失婚後我才學到的一堂課

現在陽光開朗的蔡文金，可以大笑，開始有運動習慣；很難想像，她在家暴陰影中長大，曾經為了逃離原生家庭，迫不及待邁入婚姻，卻只換來破碎感情，和孩子的不諒解。

如今，她學習和孩子和解、找回人生。這一堂課，她花了16年才學會。

不被重視的農家女孩

蔡文金接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透露出生鄉下農家，家中重男輕女，「女生不用念那麼多多書，年紀大嫁一嫁就好」她畏縮自卑、不擅交際，卻又不想放棄人生，國中畢業開始半工半讀，考取國立大學，擔任教職。

小時候，文金的父母總是拳腳相向，目睹頭破血流場景，文金總在心中吶喊「你們到底結婚是為了什麼？」害怕婚姻，卻又想透過婚姻逃離原生家庭，23歲就和愛情長跑6年的男友結婚，生下兒子。

壞媽媽不能看小孩

然而，婚姻生活並非如童話故事般展開。婆媳關係的緊張、丈夫承擔原生家庭壓力靠喝酒紓壓、夫妻衝突多次爆發…，但不論婆家、娘家都說「女人就是這樣，結婚後就是要忍耐」、「離婚很丟臉，你不能離婚」。

決定離婚時，文金天天崩潰痛哭「我的人生好失敗，怎麼會把自己人生搞成這樣？」「到底在幹嘛？怎麼繞了一圈回到原點？」當時，她還不到30歲。

有幾年的時間，她被懲罰無法看孩子，經過溝通和爭取，後來夫家開條件，看小孩只能待在夫家，孩子高中後，母子才改約在校外相見。

有一次，孩子學校寫作文，題目是「我生命中最重要的十個人」，裡面有爸爸、爺爺、奶奶、同學，就是沒有文金。「因為你陪在我身邊時間很少」兒子淡淡向母親解釋，再次讓文金淚崩。

蔡文金運動後，氣色變更好。圖片由蔡文金授權提供

重新找自己 和過去和解

「我不想一直過這樣的生活下去！」在教會弟兄姐妹陪伴下，文金得到了精神支持，有了友誼、擴大生活圈，學習打理自己、放掉過去。

「運動」也幫助她有了正向能量。過去，她因產後肥胖想瘦身，曾經試過吃水果、減肥戒指、減肥拖鞋等根本沒用的減重方法，後來完全放棄。直到有一次測體脂肪竟然快高達30%，她才意識到，自己真的不健康，開始學習正確的瘦身觀念。

她力行「7分吃，3分動」方法，因為血壓偏低無法忍受餓肚子，開始研究飲食，盡量把蔬果量提高，蛋白質適量，澱粉減量。

過去從來不運動的她，也開始練習從居家運動開始，平板撐、深蹲、墊上有氧等，開始一週1-3次的運動，一開始很痛苦，但逐漸感受到身體變輕盈，也看起來更年輕，更有自信。

如今，46歲的蔡文金，可以和孩子談當初和爸爸分開的原因，和已經念大學的孩子撒嬌「媽咪很想你」，兒子會甜甜地說「我也是！」母子更會熱情擁抱，懂得正向情感表達。

鼓勵你的話

走過艱辛的16年，蔡文金想透過「有肌勵」分享，很多人會因為原生家庭關係被困住，如同她努力想變成和當年媽媽不一樣的人，卻只是重負了母親的悲劇角色。

現在的她，勇敢自信、亮麗年輕，更有了自己的事業。「不管你發生什麼事、過去經歷什麼、你的原生家庭是怎樣的，永遠都不要放棄，去為成為你想成為的人而努力，只要勇往直前，朝著你前進就可以！。」