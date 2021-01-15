粉紅泡泡超多！鳶嘴山追夢，讓他與外婆更近，還找到超辣女友

你爬山的理由是什麼？健康？夢想？還是忘卻傷痛？服飾店員郭澤民前年9月愛上爬山，如今常揪團爬山，在山頂更覺得與逝世外婆更近，去年底更因此交到同樣愛山的女友「我們的故事就從鳶嘴山開始！」

戒斷依賴走出憂鬱

郭澤民接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露5年前，外婆過世，造成他嚴重打擊。前年他偶然看到鳶嘴山消息，就獨自帶裝備前往，首此挑戰連頭燈都忘了，更爬到天黑才下山，但心中鬱悶卻從此被解放。

「和天越接近，就像外婆一直沿路提醒我注意安全，越往山頂，外婆和我越近」思念和悲傷留在山裡，工作挫折和糾結也打開了；更因此擺脫手遊和追劇的依賴和惡習。

爬山，讓郭澤民的朋友圈更廣闊了。圖片由郭澤民授權

從獨攀到揪團

過去郭澤民誤以為爬山是長者的運動，但鳶嘴山需要攀爬、挑戰，讓他發現「原來爬山跟我想的不一樣！」他幾乎每個禮拜都爬一次鳶嘴山，後來開始每月從台中北上爬一次劍龍陵，在山友社團分享心得，逐漸獲得關注。

「有一個人超愛爬劍龍陵、鳶嘴山，想爬可以找他喔！」山友間口耳相傳，郭澤民從隻身一人，到後來幾乎每個月，都無償揪團和山友一起挑戰，帶沒去過的新手一起爬山。

「以山做出發，認識的朋友都是最單純的，比較沒有距離隔閡，比起什麼網路交友軟體，好太多了！」郭澤民的朋友和生活圈，從此跨越全台灣。

郭澤民和女友都喜歡爬山。圖片由郭澤民授權

這個人怎麼一直爬鳶嘴山不會膩

因為常在社群分享爬山心得，｢這個人怎麼一直爬鳶嘴山不會膩？｣有一名女網友，一直悄悄在IG關注郭澤民，兩人去年透過朋友介紹，去年底一起相約爬山後，第一件見面就互有好感，第二次爬山後就相戀了。

「去年生日願望，希望帶身邊的人往戶外走，如今願望實現了！」郭澤民的女友是護理師，醫院生老病死壓力大，透過爬山，兩人都更健康陽光，更因有共同話題和興趣，遠距離戀情更經得起考驗。

郭澤民和女友用爬山，寫下一篇篇故事。圖片由郭澤民授權

追夢要一直有熱情

要不是山，有些人可能一輩子都不會相識。最難的就是一開始踏出的第一步，當你開始跨出去後，就會一切變的很簡單。

給還在追夢的你，對於自己喜歡的事情，只要一直保持熱情，一定會有人注意到你；在追夢的路上，永遠保有鮮活的靈魂。