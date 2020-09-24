108課綱專訪／橫跨多領域興趣！上傳學習歷程有獨門見解 雄女潘湘晴：想讓教授看見我

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

同時對不同科目都有興趣，在108課綱下該怎麼選課？學習歷程又要如何安排？高雄女中潘湘晴有自己的一套規畫方法，並從中找到適合的方式，翻轉成為課綱的主人。

「探究自己的興趣 多閱讀多查資料」

新課綱多了彈性學習課程，讓學生可以自主運用時間，探索自己有興趣的領域，一週兩堂的彈性學習時間，學生如何確立目標及怎樣規畫成了關鍵因素，潘湘晴同學說，新課綱裡面最喜歡彈性學習時間，因為可以投入研究自己有興趣的東西。

潘同學本身喜歡英文、財經、心理學跟哲學，所以自主學習計畫表主要規畫這四個面向，多閱讀、多查資料。她舉例心理學，這學期自己安排看「小丑」這部電影，分析主角的個性，以及扮演小丑的轉變，到最後真的變成神經病的過程，其間潘同學查了很多網路影評，也會到圖書館看心理學相關書籍，學期末寫了一份心理學分析報告，同時也上傳到學習歷程檔案。

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「彈性時間窩在圖書館讀正課書 失去探索興趣的意義」

不過，並不是每個學生都會拿彈性學習時間去探索興趣，潘同學提到，有些同學會去圖書館讀正課的書，「但老師很不建議這樣，因為那兩堂時間就是希望你不要讀書，改做有興趣的事情，我覺得多讀了那兩節課，其實沒有太大影響」。

要如何確立自己的興趣，是許多學生在新課綱下會碰到難題，她也表示到自己現在也不是非常斬釘截鐵地確定，「可能就是默默的這樣下來，覺得財經類好像比較適合自己吧，在這個領域找資料做報告的時候，我覺得我是有興趣的」，再去從修習相關的選修課中去慢慢尋找答案。

實驗過程、報告像是吵架 但享受其中

就算沒有要走自然組 也能培養科學精神

另外，各高中也有開的「探究實作」課程，也是希望可以讓學生在實作的過程中，發掘出自己的性向，潘同學分享，有次老師給了「防曬」主題，從實驗設定到實驗過程全組一起設計，像是探究凝膠跟凝露哪一個防曬效果比較好？會反覆做測試，才發現實驗結果跟原本的預想差很多，然後找出影響因素。之後上台做簡報，還會讓台下同學質問，「我們真的台上台下在吵架，但過程非常好玩，雖然我沒有要走自然組，但從實驗的過程中，培養科學精神。」這門探究實作確實打開了學生對於學習的熱忱。

除了彈性學習、多元選修和探究實作課程外，學生們最浩大的工程就是每學年上傳「學習歷程檔案」，很多學生會把一學年「課程學習成果」最多6件、「多元表現」最多10件給傳好傳滿，但潘同學有不同見解，她只上傳她有興趣的科目，範圍相當廣，有文學比賽、上學期財經課的報告，也有國文老師出的寫詩作業，還有心理學報告，都是她感興趣的東西「有些是一看就知道，我三年後要選大學的時候不會放這個東西，那我幹嘛上傳，所以我的東西是不太多，精挑就好」。

高二選擇了財經管理學群，未來不會走心理學系、或純文學系，為何還會上傳？小女生很有個性的說，「雖然跟我想走的財經科系沒有關聯，但這些我都是我的興趣，我想讓教授看見我！」

圖／潘湘晴提供

積極參與學校事務 不為歷程檔案而是個性使然

從高一上就自願擔任衛生股長，高一下更是爭取學校環保隊大隊長，問她這麼積極參與學校事務是因為可以讓學習歷程檔案加分嗎？她說不是，只是因為她的個性喜歡做這件事情。

後來成為大隊長後才發現，不是去評各班整潔成績這麼簡單，而是要分配人力、各個小隊長的協調以及與學校溝通校務整潔政策，「衛生大隊對我的領導能力有所助益，因為領導統御能力是學生比較難在課堂中或是生活中學到的東西，你要真的去參與才能訓練」。

升高二的暑假，潘同學除了參加營隊的時間外，幾乎天天都去學校報到，為的就是可以把學校交辦的事務做到最盡善盡美，雖然瑣事很多，也處理得很累，但她樂此不疲。

「自主管理、抵擋誘惑 多去嘗試但基礎課業不能落掉」

談到新課綱最不能適應的，就屬「數學螺旋式」教學及「歷史主題式」教學，她說，「數學螺旋式」教學像是把一個完整主題，拆分在不同學期學，「覺得很麻煩，變成我二上去碰到這個單元時，還要回去複習一上的東西，沒有連貫性」；「歷史主題式」則是不像過去按照年代、時序教，而是以某個制度、某件衝突等為主題去探討。

高中才讀滿一年，潘同學有感而發的說，高中學生真的要有更多的自主管理能力，去排定自己有興趣的事物，不能再依賴老師或其他人，「高中可以做的事情真的很多很多，你要去抵擋誘惑」；雖然選修課、社團變多元了，但最基本的課業還是最重要，「這樣講好像很功利，可是在這體制底下，如果沒有考到基本成績的話，就沒辦法決定後面的科系了」。