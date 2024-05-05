未來一定比過去更有趣 吳淡如：想要活得好，其實沒有真正的「退休」

傳統媒體是鐵達尼號。很多行業都面臨夕陽西照。

事實上，不少精英，比我早看到這個問題。已經有許多比我優秀的傳統媒體精英，看出傳媒終究是無可挽回，雖然還沒有死亡，但必然在慢慢消頹，他們很早就跳出來，成為自媒體的大鱷。

本文出自《這一生值得好好活》 他們在跳出來創業前，也都備受質疑：原來不是很好嗎？開電視都看得到啊！如果他還來自農村，那麼家鄉父母一定會覺得他根本是「吃飽了喊餓」。

有不少人現在都是新行業的大鱷了，這當然也經過更辛苦的絞盡腦汁、不眠不休、無數次的與時俱進，還有好幾回的資金斷鏈威脅。

他們的共同特點是：對過去的「沉沒成本」毫不留戀，對於那些實在還很模糊、卻必定成趨勢的將來，懷著強烈的好奇心，堅持著意志力，來為自己的未來轉型。

這也可以稱為「預期思維」——就跟投資股票一樣，看重的是未來價值。

不管你有多少資歷，都必須讓你的未來比過去更有趣。只要你活著，想要活得好，其實沒有真正的「退休」，那麼當你把這個願望達到之後，沒有願望了，不就剩下混吃等死而已？

（本文出自《這一生值得好好活》作者：吳淡如）

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