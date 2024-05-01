數位轉型是誰的責任？ 中小微企業、大型集團做法完全不同

對於中小微企業而言，由於組織規模及業務範圍尚小，不管是要進行數位化、優化或者是轉型，老闆當然需要投入且全力以赴，從需求的發掘、目標的設定、方案的提出，與計畫的實施，都需要全程掌握，才能提高專案成功的機率。

但對於大型企業，甚至集團組織而言，數位化或者數位優化，各事業部應該分層負責。

舉例來說，工廠要把品管工作從人力改成AOI（自動光學檢測），這件事廠長負責就可以了。但若要進行轉型或大幅度的重整，因為牽涉到資源的調整與人員的改變，領導者當然責無旁貸。

本文出自《向大師學習數位轉型》 進一步言，在數位優化階段，主要在於強化組織營運效能及提升客戶體驗，企業應思考如何運用數位科技來優化價值活動（生產、行銷、人力資源、研發及財務）、價值系統（上游、中游及下游）及整個生態體系的運作效能，促使組織營運能夠卓越超群。

另一方面，在客戶體驗上，也應該思考如何運用數位科技來獲取顧客（顧客樣貌的理解、顧客需求的擷取以及對於顧客訊息情報的掌握）、進行業務拓展（傳遞產品／服務資訊、販售、提供服務管道），以及關係維繫（顧客服務及售後支援）等工作。

亦即數位優化涵蓋整個組織上上下下各層面，公司每一位員工都有責任。

而不僅僅是老闆或者資訊長（CIO）需要關心，每位同仁都應該在自己的崗位上思考如何透過數位科技來強化組織營運效能與提升客戶體驗，以提升公司在原有第一事業曲線的市場競爭力，並更進一步配合公司轉型推進第二事業曲線。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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