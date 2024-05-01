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數位科技運用三階段—數位化、數位優化與數位轉型 「零售餐飲業跨入低接觸商務」
基本上，組織運用數位科技可分為三個階段：第一是「數位化」，亦即企業尚未採用數位科技，為了提升效率，開始評估採用。
目前有些傳統產業內的中小企業還在這個層次，例如受新冠疫情嚴重影響的許多零售業、餐飲業，或者小吃攤，亟需政府輔導升級，讓他們能夠盡快加入零接觸或者低接觸商務的領域。
第二階段稱之為「數位優化」，亦即在既有電腦化的基礎上，提升數位化的水準，以進一步改善組織的營運效能，緊密供應鏈體系，甚至建構生態系統；抑或透過數位科技強化顧客體驗，掌握顧客喜好，提高客戶滿意度及忠誠度，這是所謂的「數位優化」。
觀察臺灣現在大部分的企業，都在這個階段，也花很多資源在這方面努力，希望能讓組織營運更卓越，客戶體驗更完善。
第三階段是「數位轉型」，亦即利用數位科技創造新的商業模式。
當企業所處的市場生命週期已至成熟及衰退的階段；或組織原有營運模式無法因應市場的變遷與需要，競爭力大幅下滑，成長面臨停滯，這時即需思考進行數位轉型，甚至應該在成長階段就提前規劃。例如企業可以思索從「產品製造」轉為「服務提供」。
（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）
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