人工檢測晶圓瑕疵已經落伍了 AI介入後良率變99.999…五小時縮短為五分鐘
AI科技也與雲端服務有深刻關聯，以一家大型的產業為例，其從事八吋及十二吋矽晶圓生產製造，過去他們是用人工進行瑕疵檢測，後來跟AWS合作改用人工智慧檢測，良率從百分之九七提升到百分之九十九點九九九。
過去他們每天人工檢測五小時，用了AI之後，檢測五分鐘就完成。
發展AI要有算力，透過持續的訓練，調整這些參數之後，最終可以找到一個最佳的演算法。
王定愷總經理也分享，演算法是賺錢的，算力是花錢的，花費太多錢購入電腦，卻沒有資源投資人腦，也會讓整體轉型不夠全面。
因此企業應該投資在演算法上，也就是人才上，如此一來就無需再買固定資產，產生不必要的資本攤提。
（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）
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