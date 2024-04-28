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台灣數位轉型加速度、疫情前後皆助攻 AWS是背後重要推手

聯合新聞網／ 商周出版
臺灣近年在數位轉型上有加速的趨勢。 示意圖／ingimage
臺灣近年在數位轉型上有加速的趨勢。 示意圖／ingimage

臺灣的數位轉型在疫情前後，因為防患於未然而有加速前進的趨勢，而其中數據就是轉型過程中可以運用的重要關鍵。雲端服務全球領導廠商AWS透過公有雲協助多國政府和眾多企業從地端轉型上雲，並在雲上提供多元的解決方案及服務。

除此之外，AWS也提供產業相關的媒合服務，協助傳統產業與新創企業合作，幫助企業加速以新經濟的模式運作，進行升級轉型。

AWS臺灣暨香港總經理王定愷過去曾任上市上櫃公司董事、獨立董事，也曾擔任經濟部通訊產業發展推動小組顧問、美商Intel業務協理、亞太區品牌業務總監、誠洲電子法國分公司總經理等，透過他的分享進一步解析臺灣中小企業目前數位轉型的狀況、面臨何種機會與挑戰，以及產業應如何進行數位轉型。

公司介紹

雲端服務全球領導廠商AWS（Amazon Web Services）為亞馬遜公司的子公司，在二○○六年時原本是一個內部單位，後來開始向外提供公有雲的服務，成為全球第一家公有雲廠商。

本文出自《向大師學習數位轉型》
本文出自《向大師學習數位轉型》
在市場上提供七年的服務後，全球才有第二家公有雲的服務公司在市場上出現。

AWS的服務遍及全球，客戶型態包含政府、企業、新創和各種橫跨不同行業的公司。以美國來說，客戶包含國務院、國土安全部、國防部、財政部、太空總署、國防部和中情局等，全球的企業客戶包含Netflix、Airbnb 和Pinterest 等。

臺灣產業數位轉型的現況

臺灣近年在數位轉型上有加速的趨勢，首先是因為疫情前企業慢慢瞭解到數位轉型的需求，包含新的科技、新的商模、新的應用模式，甚至新的消費者都進入市場，企業的經營跟全球的競爭產生非常大的變化。

再來到了疫情期間，轉型速度又增加了一次，因為大家在思考如何讓事情不受到疫情影響而正常運作，所以如果改變的速度不夠快，就有如用舊武器打新戰爭，實力不對等。

英國新聞週報《經濟學人》不斷強調，數據是新石油（Data is the new oil），所以如何在新石油中淘金，不論是ChatGPT，還是全球政治經濟的局勢對抗，都跟科技有緊密的連結性，大眾在數位轉型的意識上也有普遍的提升。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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