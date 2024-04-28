上市櫃公司近期資安勒索事件頻傳 專家建議「治本」方案靠這項職位

在科技和雲端服務的運用上，最常看見的是資安問題，而最大問題往往不是詐騙者、駭客等這些為非作歹的人，而是網路上的端點防護（end point protection）不夠確實。

本文出自《向大師學習數位轉型》 像在疫情中大家都連上網路作業、處理公司的事情，因此給了駭客很多可乘之機，所以預防敵人入侵主要還是需要武器對等，才能做好攻防。

同時，在累積大量數據的過程當中，可以知道如何快速偵測、因應和回覆，公有雲都有提供很多解決方案。

在資安這方面，建議上市上櫃公司要聘用資安長，因為過去有很多資安勒索的事件，而資安長的存在就可以給投資人很好的保障。

過去資安長的工作內容通常都是讓資訊科技相關人員處理，現在會建議要請曾經有實戰經驗且成功的人士擔任此職位，否則危機發生後再請資安廠商來，便會延宕提出攻擊防禦與應對的策略。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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