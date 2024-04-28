讓信眾一次就能求得十年錢母！ 這間宮廟發行區塊鏈虛實整合伴手禮NFT

而於二○一八年正式落成的「三學舍」，同樣也是在看見了信眾們前來參拜所衍生出的住宿需求，林安樂特別重新裝潢改造舊有的香客大樓，在原有建物上融入現代的設計風格，並首創以一卡通作為門禁系統，打造成結合人文、藝術、信仰、記憶與科技的休憩空間，同時還備有多元化的會議室，為的無非是讓每個前來的香客，在朝聖的旅途中也能賓至如歸。

近年武德宮更與全球指標性區塊鏈公司奧丁丁集團合作，進行線上線下的虛實整合，首度開闢武德元宇宙，由武德宮旗下買樂文創進行設計，推出「十年錢母」、「財神趙公明」等兩款NFT。

本文出自《向大師學習數位轉型》 同時為了使得信眾能實體有感，購買兩款NFT 的信眾皆將獲得相應的加持物，前者為連續十年由武德宮發行的錢母兩份，後者為獨家發行、與NFT 同款樣式的武財神香火袋。這些有別於以往的宮廟信仰方式，像是透過NFT 的收藏，信眾將以一種新穎的方式體驗到武財神的眷顧。

綜上所述，在北港武德宮的案例中，我們看見數位科技如何協助傳統廟宇進行轉型，讓無形的傳統宮廟文化透過科技技術延續，拉近與信眾之間的距離，讓信仰的價值隨著時代找到存在的方式，持續伴隨現代人的心靈。

觀點與啟發

• 策略轉型與創新

武德宮透過數位科技和文創產品的引入，成功地將傳統信仰文化與現代科技結合，並內嵌文創元素，展現了策略性轉型的典範。這也反映了資源基礎理論的觀點，盤點運用組織內的資產與能力，包括有形資產與無形資產、組織能力與個人能力，來獲取競爭優勢。武德宮利用其獨特的文化資產和信仰根基，結合林安樂主委個人擁有之能力，創新轉型，為武德宮創造新的價值。

• 品牌塑造與市場定位

透過文創商品和現代風格的行銷，武德宮不僅保留了傳統元素，同時也吸引了年輕一代，這是品牌塑造和市場定位策略的成功案例。組織以市場需求為導向，認知年輕世代的興起，調整其產品和服務以滿足消費者的期望。

• 顧客關係管理的強化

武德宮透過客戶關係管理，個性化其服務，進一步強化與信眾與志工的連結，建立和維持與顧客的長期關係，以提高顧客滿意度和忠誠度。

• 數位科技的運用，並持續創新

從提供網路線上服務、運用Pepper 機器人，發行NFT，到利用生成式AI，武德宮不斷探索新技術來豐富信仰體驗和服務。

這展現了持續創新的重要性，即組織需要不斷地尋找改進和創新的機會，以保持其競爭力。

同時透過社群媒體和線上直播等手段積極與信眾互動，這不僅增強了信眾的參與感，也擴大了其影響力。這提醒組織在數位經濟時代，應強化透過社群的力量來建立品牌忠誠度和進行推廣，並重視互動和參與。

• 文化的適應與整合

武德宮案例強調了在保留傳統核心價值的同時，如何適應和整合現代文化元素的重要性。林主委在以文化塑造組織身份、行為和內部凝聚力方面著力甚深，同時不斷進行調整以應對外部環境的變化。

北港武德宮的轉型之旅不僅是一場文化與科技的融合，更是一次信仰與現代生活方式的和諧共生。從一個中藥房內的神壇到成為全球華人財神信仰的中心，武德宮透過不斷的創新與調整，成功將一個傳統的宗教場所轉化為一個現代化、互動性強的信仰平台。

透過引入數位科技和文創商品，宮廟不僅提高了營運效能，更重要的是，它也為信眾提供了更多元、更便捷的信仰體驗和互動方式。武德宮的例子也提醒我們，面對變遷，即使是最古老的傳統也能找到新的生命力。

這不僅是宮廟管理者的智慧，更是整個社會對於傳統與現代融合的一種積極探索。武德宮的成功轉型，不僅為其他宗教場所提供了可參考的範例，也為我們每個人如何在快速變化的世界中保持自己信念的純粹提供了啟示。在未來，隨著科技的進一步發展，傳統與現代的界限將進一步模糊，若能像武德宮一般把握機會、勇於創新，就會在新時代中勝出！

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

商品推薦