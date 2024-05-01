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數位轉型策略思維與心法 詹文男：「兩個詞句」易落入見樹不見林陷阱

聯合新聞網／ 商周出版
轉型數位或數位轉型兩者並沒有孰優孰劣，端視企業現況的需要。 示意圖／ingimage
轉型數位或數位轉型兩者並沒有孰優孰劣，端視企業現況的需要。 示意圖／ingimage

基本上，「數位轉型」目前並沒有放諸四海皆準的標準定義，未來相信也不會有。而從實務的觀點來看也不需要有，只要公司上下對其內涵有一致的看法，可以齊一步伐，集中資源向目標邁進，相信就一定會有成效。

不過，若能對數位轉型的本質有更深入的理解，相信對企業的轉型升級會有更大好處。

數位轉型從字義上來看，有「數位」及「轉型」二字，可以做兩種解讀：其一是「轉型用數位」，這也是很多人所認為的，只要公司用了數位科技，就是數位轉型；另一是「用數位來轉型」，也就是轉型是目的，數位只是手段，是一種工具，目標在於企業的轉型。因此，若沒有對這兩個詞句有全面性的觀照，恐怕會落入見樹不見林的陷阱。

本文出自《向大師學習數位轉型》
本文出自《向大師學習數位轉型》
「數位」泛指數位科技，組織應對未來會影響產業發展及市場競爭規則的重要數位科技有所掌握，知道其是什麼？可以運用於何處？效果是如何？成本是多少？在可見的未來，最重要的數位科技包括I、A、B、C、D、E、F 幾類科技。

I是IoT（物聯網），A是AI，其中還有AR/VR，B是Blockchain（區塊鏈），C是Cloud（雲端），以及其中的Cyber Security（資訊安全），D是大數據（big Data），E是Edge Counting（邊際運算），F就是5G ( 第五代通訊)。

「轉型」則指運用數位科技協助企業掌握環境變化，調整企業價值創造與價值傳遞方式的策略與行動。通常表現於新的商業模式、運用數位資產的累積與運用推出新產品或新服務，同時重建組織文化與制度。

因此，若企業想要轉型，那關鍵在於要轉到哪裡？轉成什麼？目標若確定，就可以運用數位科技來協助我們達成目標；但若想轉型用數位，也可以好好運用適切穩靠的數位科技來幫助我們提升競爭力。

轉型數位或數位轉型兩者並沒有孰優孰劣，端視企業現況的需要。有些企業，例如廣大的中小企業，可能現階段最重要的是趕快要會「用數位」，但很多處於低毛利、高度紅海競爭的企業，轉型恐怕是唯一的選擇。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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