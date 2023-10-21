分祖產大伯堅持「長孫也要」 還嗆：不爽別拿！網怒狂喊告

分遺產容易引發家庭吵架，少數人還會有不合法的傳統觀念。網友抱怨，他的爺爺近日去世，由於自己爸爸已過世，因此由他繼承，依法來說應是他與大伯等4人均分遺產，大伯卻主張他的兒子、也就是長孫應該多分一份，因此必須五等分均分，不滿意就不分給他。其他網友則說「告他就對了！」

一名網友在PTT發文表示，近日家裡要分祖產，因為自己爸爸已去世，因此由他代為繼承，而姑姑們早已簽下放棄繼承，依法而言將由他與另外3名伯伯叔叔繼承祖產。

想不到大伯主張「長孫可以多分一份」，也就是大伯的兒子也要加入分產，因此必須五等分均分，若是他有意見就不分給他，他無奈表示，現在正上演家族大亂鬥戲碼，「這上法院就鐵輸的，到底有什麼好爭的？」

其他網友紛紛留言「分錢就是要吵啊，法院見啦」、「依照法律，公同共有是每份都一樣」、「拿菜刀插餐桌啊」」、「現在還在嘴秋階段，等輸就是情勒了」、「就是欺負你沒爹了啊！這種長輩有比沒有還令人心寒，上法院告就對了！」、「法律上沒這種事」、「看被繼承人有沒有先立遺囑啊，他的錢要怎麼分是他的權利」、「沒遺囑就是上法院吵」。

還有人留言「爺爺奶奶死前沒分就只好照法律」、「我長孫我也沒分過」、「反正原PO的貪婪長輩穩輸吧」、「你是法定繼承人不想被多割，可以上法院」。

有人緩頰「傳統就是這樣，長孫可以分一份，當然現在人講法律不講傳統」、「因為長孫要承接牌位啊，不然你先挑出來說，牌位以後你負責每個月祭拜」、「長孫有義務主持祭祀，所以多一份」。

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