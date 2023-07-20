遺產媽媽只分一百萬…舅舅多5倍外加房產！ 律師點出3議題：重男輕女必學一招

面對分產重男輕女，必學的一招

外公過世，一開始外婆還不願分給媽媽任何遺產，爭取後，媽媽只分得100萬元，舅舅分得千萬房產與500萬現金，媽媽很心寒...（新聞詳連結）

這位媽媽心裡一定很難過，家中就是她跟哥哥兩個子女，為什麼外婆不願意把外公的遺產分給她？就只是因為她是女兒？就要拋棄掉所有的遺產？所有原本屬於家裡一份子的權益？

這裡有三個延伸的議題：

1.遺產繼承沒有分男女

從新聞來看，這位外公至少留下一棟千萬房產以及600萬元，總價值假設1600萬元，這位外公有太太（外婆），以及兒子（舅舅），還有女兒（媽媽），三位繼承人，如果外公沒有寫遺囑，依照法律規定，遺產應該要「平分」給三人，一人約530萬元。

法律是平等的，不會因為男女而有差異，長孫也沒有多一分！

2.拋棄繼承不能勉強

法律上拋棄繼承必須要向法院辦理拋棄，需要在父親過世後3個月內，以書面檢具印鑑證明，蓋上印鑑章才能辦理。

辦理拋棄繼承等同於放棄了繼承人的「身分」，所以，如果並不想拋棄繼承，就不要因為情感的壓力而放棄你的「身分」。

3.分割遺產協議需要「全體」同意

處理遺產問題並不是少數服從多數，也不是配偶大於子女，而是要全體共同協議出一個全體都能接受的方案，少一個人的簽名都不行。

因此，碰到新聞中外婆或其他家人要求媽媽放棄繼承，這麼大的壓力該怎麼辦？

最好的方法就是「無法答應不予簽名」！

拖字訣，不需要強硬衝突。

如此一來，家人為了要處理遺產分配問題就會詢問律師，或是查看相關法律規定，就會發現法律並沒有重男輕女，就更有機會在平安的情形下，協調出讓彼此都能夠接受的方案，把愛傳下去！

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