分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

台灣舊時代擁有根深柢固的重男輕女觀念，部分家庭在分財產時，甚至不會將財產分給女兒。有網友表示，他的外婆將價值1000餘萬的透天厝及500萬現金分給舅舅，卻只不情願的給媽媽100萬，讓他媽媽決定與娘家斷絕聯絡，最終外婆抑鬱而終。

一名網友在PTT發文表示，他的外公在幾年前去世，外公育有一個兒子與一個女兒，也就是他的舅舅與媽媽，然而外婆卻將價值1000餘萬的透天厝及500萬現金分給舅舅，原本甚至不想分任何財產給媽媽，最後決定分100萬現金給媽媽。

該網友說，他的媽媽一開始同意，後來簽字後又反悔，無法接受，因此氣到不回家探視外婆，也跟娘家斷絕聯絡，由於外婆身體本來就不好，加上女兒不認自己更難過，最後抑鬱而終。

該網友好奇，「那些早就說好財產不分女兒的老人，真的都能接受女兒從此再也不認自己，也不給孝親費嗎？」

其他網友則留言「大部分的媽媽從女兒一出生就把女兒當情緒垃圾桶兼免費無牌諮商師」、「不會後悔，只會覺得晚年少一個免費傭人很不方便」、「傳統家庭就是耐操的一直被白嫖，死了就有一堆廢物兄弟出來分家產，照顧的時候人絕對不在」、「你媽只是認份尊重她父母給她的角色定位而已」。

還有人留言「每個家庭策略都不一樣很難比，有的是從小男窮養女富養，但繼承時只給男不給女，年邁父母也是由男生養」、「很正常吧，重男輕女還想女兒做牛做馬」、「啊讓你舅照顧你外婆就好啊」、「剛好而已啊，偏心成這樣」。但也有人留言「奇怪了，為啥父母賺的錢，板上看起來認為是自己應得的，分不夠還會翻臉？」