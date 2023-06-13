無法領錢存錢…民眾錯愕商家跳腳！銀行關閉分行和撤除自動提款機

像你在賭場的二十一點賭桌上大贏，得到一堆籌碼，於是你走向櫃台，打算把這些籌碼換成現金後離場，但工作人員卻說：「抱歉，我們不再換回這些東西了。」他們讓你進入賭場，現在卻試圖阻止你離開賭場，你會發飆嗎？

撤除自動提款機

其實類似的情況也發生在銀行業，像英國的銀行正悄悄關閉分行和撤除自動提款機，而這些設施都是出入銀行系統的通道。根據英國銀行公會（British Bankers Association）和國家統計局（Office of National Statistics）的資料顯示，在2012年至2020年間，英國銀行的分支機構數量減少28%；在2015年至2020年間，自動提款機的數量減少了24%。

而且銀行正利用他們成功吸收大眾進入其系統的事實，理直氣壯地關閉人們未來的退出機會。我們已看到，我們生活在一個國幣和銀行的數位籌碼並存的貨幣體系下，但是在「無現金社會」中，前者會消失，銀行籌碼變成唯一的選擇。

所以「無現金社會」其實是一個委婉的說法——就像把威士忌稱為「不含啤酒的酒精」一樣避重就輕。但該說法卻深受金融業的喜愛，因為它使人們關注於還不存在的事物，而非正在崛起的東西。如果我們實話實說，所謂的「無現金社會」，其實就是只能使用「銀行籌碼」的社會，恐怕很難被大家接受吧。

銀行偏好「數位籌碼」

銀行設法讓現金不再流通，把現金「非具體化」為銀行在央行的準備金，然後在他們的資料中心向我們發放籌碼，但他們理應也要進行相反的程序。當我們要求國家貨幣時，銀行必須銷毀籌碼，並將準備金具體化為現金，然後把它們放進自動提款機及送到分行裡。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 雖然這是銀行應該提供的公共服務，但他們已經開始把自動提款機視為過時的東西，所以他們不打算再提供該項服務了。這就像賭場把兌換籌碼當成是他們好心提供的慈善服務，而非法律規定必須履行的義務。銀行現在就是抱著這種態度，並慢慢關閉那些能夠提領現金的基礎設施。

此舉將讓人們更難取得現金，只要能讓現金看似不方便使用，就能把更多人推向銀行偏好的數位籌碼系統；而人們大量湧入數位籌碼系統的情況，正好可以用來佐證關閉更多提領現金的基礎設施乃是合理的作法。

這些基礎設施還包括銀行分行，它們不僅被逐步關閉，而且現金處理能力也遭到削減，例如瑞典的許多分行拒絕接受現金。因此如果你是一個收受現金的店家，你必須在打烊後去到更遠的地方存放現金。此舉會迫使商家往拒收現金靠攏，也會減少顧客使用現金的機會。讓現金既難以取得也無處花用，就是讓「使用現金」自行內爆的祕訣。換句話說，銀行有能力設計一個自我實現的預言，而且這個策略顯然大獲成功。

谷歌的全球趨勢資料顯示，自2014年以來，「無現金」一詞的搜尋量大幅增加。不過現在「無現金」一詞，既指一個沒有現金的社會之一般現象（「無現金社會」），也指僅有數位支付的特定情況（「無現金支付」）。在邏輯學中，給兩個不同的事物起相同的名字會導致「等價交換的謬誤」（equivocation fallacy），亦即不同的涵義會相互汙染。

例如法國政府將其銀行數位支付計畫稱為「無現金支付計畫」，就出現了這種情況。現金和銀行數位籌碼完全有可能共存，但因後者以「無現金支付」為名，所以提到銀行數位籌碼時，不可能不帶有現金會消失的暗示意味。

正因為銀行貨幣老是把自己偽裝成「非現金」，難怪人們很難把這個問題說清楚講明白。老一輩人能清楚區分「銀行外的錢」（現金）和「銀行裡的錢」（銀行籌碼），但是對年輕人來說，他們從小就生活在數位主導的環境中，對於兩者的區別有可能變得模糊。

如果發生「銀行擠兌」會怎樣？

對年輕世代來說，銀行貨幣早已在心理上占上風，所以年輕世代很容易被以下的論點所左右：銀行籌碼可以徹底脫離國家貨幣系統，我們完全不需要取得現金。在這種情況下，自動提款機被看作是一種過時的老古董，而不是承諾能提領國家貨幣的一種手段。他們正在想像一個沒有「銀行外的錢」的世界。

但此舉將產生嚴重的政治、經濟和心理後果。例如從歷史上看，當某家銀行看起來有可能會倒閉時，人們會感到恐慌，並急著將它發行的籌碼換回國家貨幣，這就是所謂的「銀行擠兌」：人們會在自動提款機和分行前大排長龍，試圖「把錢領出來」。

但如果沒有自動提款機或分行會怎樣?你只能登入你的帳戶，並試圖透過向另一家銀行轉帳來逃離你的銀行，或是詢問朋友是否可以暫時把錢轉到他們的帳戶。但如果是整個銀行業都陷入危機，那該怎麼辦？

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）