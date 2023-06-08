超能力連賭場都望塵莫及 銀行憑空創造籌碼遠超過其持有的國家貨幣

銀行的超能力

銀行擁有一項賭場望塵莫及的超能力。在二十一點賭桌上流通的每一枚賭場籌碼，都是由賭場持有的美元「擔保」的。相反地，銀行能夠發行的籌碼數量，遠遠超過其持有的國家貨幣。換句話說，銀行可以發出比他們擁有的國家貨幣準備金超出甚多的承諾（他們可以先發行這些承諾，之後再補上準備金）。

這就是所謂的「部分準備金制度」（fractional reserve banking），但其實更精確的說法是「銀行貨幣的信用創造」。對許多人來說，這是一個令人費解的話題，或許因此而被廣泛地誤解了。但懇請各位試著去理解它，因為這有助於我們對未來金融政治的理解，並可避免對銀行業做出歇斯底里的譴責。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 造成誤解的根源在於，許多教科書仍誤把銀行比喻為「衣帽間」，在這種情況下，存款不會被正確理解為銀行發出的承諾，而會被視為是被存入的國家資金。請注意在這個框架內，只存在一種形式的貨幣（就像一個只有現金流通但沒有籌碼的賭場）。在這個範式裡，銀行被視為中間人，負責儲存或移動國家的貨幣，並把他們從儲戶那裡吸收來的國家貨幣出借給貸款人。

這種「單一貨幣形式」的想法，會導致常見的誤解，例如「銀行拿了你的錢，並把它借給別人，這表示你的錢實際上不在那裡！」這種說法有點像是「一百件大衣被存入了衣帽間，但職員只保留了其中十件，其餘的都被借出去了！」

借貸的運作方式

我非常不喜歡衣帽間的比喻，因為它極具誤導性，但我還是得簡單地用它來澄清事實。如果衣帽間真的像銀行，那麼當我把我的大衣存放進去，衣帽間就會取得大衣的所有權並把它拿走，同時給我一個以數位方式記錄的承諾籌碼，說我可以隨時來取回一件類似的大衣。現在我擁有一個承諾籌碼，而它擁有一件大衣。

接著請想像一下，現在又有人走到櫃台前，他們沒有大衣，卻要求衣帽間發給他們三件大衣的承諾籌碼。店員評估後表示：「好的，但前提是你們必須簽署這份協議，然後在一個月內給我帶來四件大衣。」雙方簽署了該份協議，衣帽間得到了未來能拿到四件大衣的承諾，而對方則獲得了三個當下的承諾籌碼，這些承諾籌碼跟我的承諾籌碼，都被記錄在同一個數位系統中。

這就是銀行「借貸」的運作方式。請注意，衣帽間並沒有把大衣借給那些人，而是向他們發出新的承諾籌碼，這跟他們發給我的是一樣的東西。這裡有兩類東西：大衣和承諾籌碼，我和另一批人之間的主要區別在於，我是存入大衣而獲得承諾籌碼，他們則是承諾之後會存入大衣而獲得承諾籌碼。其結果是這兩類人出現了分歧：衣帽間發放的承諾籌碼之數量，大大超過了它實際擁有的大衣之數量。

我這個「存款人」擁有一個承諾籌碼，而「借款人」則擁有三個，衣帽間實 際上擁有一件大衣（從我這裡拿的），加上未來會有四件大衣（從借款人那裡拿的）的一個承諾。如果你把這些數字加一加，你會發現銀行欠的件數等於四，而他們未來在理論上可能擁有的件數等於五。只要衣帽間能夠適當管理籌碼的兌換過程（人們想要拿回真的大衣），以及確保那些人未來真的會交回四件大衣，那麼衣帽間最終會多出整整一件大衣，而且不欠任何人任何東西。

銀行的「信用創造」

因此可見，銀行並不像大家所想的那樣，「把國家的錢借給想要貸款的人」。我們回到準確的賭場比喻，銀行只是發出數位籌碼給要求貸款的人，並從他們那裡獲得貸款協議作為回報。用專業的術語來說明就是：銀行擴張他們發行的短期借據，當做取得未來之長期貸款協議的基金，因為後者的價值會高於前者。

只要銀行能夠妥善管理贖回過程和相關風險，就能形成一個「壓力梯度」，把國家資金吸引到銀行裡，讓銀行能夠為其股東創造利潤。而身為儲戶的你所扮演的角色，並不是「存錢讓銀行拿去放貸」，而是增加他們發行籌碼的準備金。

這就是「銀行貨幣的信用創造」：銀行發行籌碼以獲得貸款協議的行為，擴大了貨幣供應。在英國，超過九成的貨幣供應量皆採取這種發行籌碼的形式，而且整個數位貨幣系統，也是透過數位籌碼的重新分配在運作的。

所有跟數位貨幣有關的政治，從監控到排除，全都是因為現在銀行籌碼對我們的生活至關重要；這意味著各種形式的金融機構，都會在我們彼此的日常交易中插上一腳。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）