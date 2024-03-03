陳俊翰律師是誰？身障平權鬥士離世：好的社會是能追求理想 「不被障礙所限」

陳俊翰離世，享年40歲。從罕病患者，到致力推動台灣身障權益，一路爲平權不遺餘力，內心是這樣支撐自己⋯⋯

說起陳俊翰這個名字，背後代表什麼意義？他是不受罕病禁錮的生命鬥士，是專攻人權與身障權益的律師，同時，他也是一名為心中信念不遺餘力的倡議者。

陳俊翰從小罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），即使全身只剩眼嘴和小指頭可以活動，也沒能侷限他，一路考上了台大。

但大學時期，重度燙傷使他必須截肢，但這也沒壓垮他，好學的心與毅力，引領他從台大法研所畢業，爾後進到哈佛，更攻讀密西根大學成為法學博士。

他感念母親的辛勞付出，也深刻感受到身障人權的保障，仍是一條漫漫長路。

擔心這個擔心那個，那可能什麼事都不用做

陳俊翰從小就懷有出國的夢想，很想看看其他國家如何對待身障者，又和台灣有多大的落差。而動身前往哈佛前，他遭遇了不少勸阻，也深知生理上確實需要別人照應，但他始終覺得，船到橋頭自然直，不要給自己太多的限制。

如果你每天都擔心這個擔心那個，那可能什麼事都不用做。 —陳俊翰

回憶在哈佛念書的日子，他曾覺得自己宛若來自第三世界，因為很多事情，他連講都不用講。開學前，校方為他專門開會，量身打造協助方案；律師考試時，主辦單位為他安排口述代筆、考試時間延長等等，這些他曾在台灣抗爭的，在這裡都是自然而然。

而當時，陳俊翰其實已取得美國的律師執照，留在當地不僅執業薪水較優渥，治療的藥物也有保險給付，但他一心想回台灣，因為除了律師，他還想為身障者倡議。

對他而言，返台的目標是看看自己能做些什麼，讓身心障礙者發揮自我價值，他盼望自己能有機會改變政策、制度，真正地為身心障礙者發聲。

「這是我的土地，台灣是我的國家，希望為它做更多事。」陳俊翰學成、考取律師執照歸國，帶著使命感，未曾放棄讓台灣社會變得更好。

好的社會，是能追求理想，不被障礙所限

陳俊翰歸國後成為中研院法研所的研究學者，研究領域除了國際法、比較法，也聚焦國際人權與身心障礙政策與法律。

另外，他也投身身障及罕病弱視公益活動，同時期望進一步推動健保罕病藥物給付問題、身障平權法案修法、AI歧視與不平等的人權議題。

致力於身障權益的他，也在2024年國會選舉列入民進黨不分區立委名單，卻成為脫口秀嘲諷的段子。對於此事，他欣慰地看見台灣社會的大多數是譴責對身障者的歧視與訕笑。

一個好的社會，是能讓所有人都有能力追求自己的理想，不被障礙所限。 —陳俊翰

身障者是社會中的一份子，擁有夢想、天賦，也有自己的尊嚴與價值，這個社會所該做的，就是確保他們和大眾一樣，公平受尊重地參與生活。台灣現有《身心障礙者權益保障法》，在教育、就業、醫療、基礎設施上皆有基本規範，但在整體完善度上仍有一段距離。

另外，大眾的「無障礙意識」也需要養成，而養成的過程中需要理解多元共融的實質意涵。它不僅是不歧視、不嘲笑，而是體認到人有多元性，每個人都應有安全感、被尊重、重視，且有公平的機會。

它也不僅關乎生存，更是建立多元、公平與共融的社會發展與實踐。

致敬陳俊翰律師，多元共融之路，我們繼續前行

陳俊翰律師的離世讓人惋惜，可走過40個年頭積累的智慧與精神卻不受罕病禁錮。

面對生命的消長，他曾這樣說：「可能明天，可能1年後，也可能10年後，考慮或擔心這件事並沒有太大的意義。搞不好那一天來臨之前，我的生命就走到盡頭了，我就是每天做好自己的事情，規劃好自己想做的事，然後趕快實踐，這比較重要。」

他為台灣身障權益的付出不曾停歇，也再再提醒共創多元共融社會的重要性。