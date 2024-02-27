「如果你愛我就該給我錢」…憤怒會讓你變窮 影響自己與金錢之間的五種能量

金錢的靈：不可不知的金錢能量

我對於「金錢能量」的定義是指一種能量或頻率，它會影響人在吸引金錢、工作、貴人、機會的流通性。

影響自己與金錢之間的五種能量

很多人將金錢能量和愛的能量畫上等號，對於這個理論我不甚贊同，因為這樣的理論容易導致人們把「金錢」和「愛」混淆在一起，而造成「如果你愛我，就應該給我錢」的假象。我引導過的女性學生當中，有些人在小時候曾被媽媽耳提面命的教導：如果以後交男朋友，男方出門不付錢或不買禮物，就表示不是真的愛你。學生們因為看不清金錢和愛的真相，在親密關係中常為了金錢而誤解對方或爭吵。

金錢本身沒有好壞對錯或愛恨情愁，金錢是非常中性的東西，每個人對於金錢有不同的看法，是來自於本身的金錢經驗和記憶。事實上，凡事都是中性。就如同我今天和朋友去逛街，朋友看到一個包包，真心覺得這個橘色包包好美，而我卻覺得好醜。這個包包本身並沒有美或醜的定義，而是我和朋友對於美醜的認知有所不同，有自己主觀的看法。我們看待金錢也是同樣的道理。

過去十二年我研究和體驗金錢能量的過程中，歸納出五種能量最能影響人與金錢之間的關係：

一、潛意識的金錢信念

信念就是一種能量，這也是「吸引力法則」的觀點，我們的思緒和情感的展現會投射出物質世界的實相。依據量子力學，意識的振動會產生能量，而這個能量會引動宇宙能量。所以存在於我們潛意識中對金錢所累積的信念，就是影響我們富足與否的最大元素。

當我們的內在堅信自己配得上財富和成功時，在行動上就會反映出積極追求這個信念的行為，吸引到貴人和機會。當我們的意念聚焦時，如果是正面的思緒，則產生成功的結果，反之，則走向負面的實相。有不少人在計畫人生中的事情時，總喜歡以「做最壞的打算」來思考，以量子能量場顯化的原理來看，這樣的思維模式很難達到事情最高峰的結果。

二、祖先金錢業力

祖先金錢業力其實就是家族金錢輪迴，我們最常看到的家族金錢輪迴就是，阿公窮、爸爸窮、孩子窮、孫子窮，這股傳承的家族金錢能量非常強大。為什麼會有祖先業力輪迴呢？那是因為沒有任何一代的人停下來檢視自己的金錢信念和行為。我從引導數千位學生做金錢潛意識療癒的臨床經驗中看到一個現象，那就是每個人都或多或少沿襲到父母的金錢信念和行為。

所以如果真心想要擺脫家族的金錢舊習氣，就需要仔細的去對照自己和父母╲祖父母之間的金錢信念和行為模式，究竟有哪些信念是自己已經沿襲了而渾然不知。不過因為這些舊習氣早就深入細胞記憶和嵌入腦神經中，自己比較難看到這些家族輪迴的盲點，由專業引導師來協助，可以比較容易挖掘出這些已經生根的家族習氣。

三、社會集體意識

意識也是一股能量。我們每個人的金錢信念，除了沿襲自家庭以外，當然也會受到社會集體意識的金錢信念影響，就是所謂的「社會價值觀」，例如以金錢和社會地位來衡量一個人的價值，或者以金錢多寡來選擇職業，而忽略自己的感受和天賦。

如果我們相信這樣的社會價值觀是正確的，很容易跟著大眾汲汲營營的追求金錢，而對於自己的人生價值和意義沒有任何想法，這也是造成大多數人會有「賺錢很辛苦」的金錢信念來源，因為不是為了自己的夢想和熱情而活，工作賺錢就會很累。我們從小就被大人灌輸要努力念書考上好學校，將來才會有好工作來賺取更多錢。這是一個根深蒂固的社會價值觀，但卻不是一個正確的金錢觀念。因為每個人來這世的資質和天賦不同，並非人人都能通過學校體制而存活下來，而這些在校成績不甚理想的孩子們，在學期間被親人和社會所排斥，產生自我價值感低落。

日本商業大亨稻盛和夫小時候是後段班的孩子，但他的媽媽從來不會因此責罵他，反而讓稻盛和夫依照自己的方式學習。一直到他出社會開始工作之後，事實證明他是一位善於研發產品，且堅持善待他人的成功企業家，他只是不善於學校考試制度而已。

跳脫集體意識的洗腦方法，就是訓練自己的獨立思考，了解自己獨特的人生價值觀，才能為自己活出喜悅和豐盛的人生。

當每個人的意識都轉換為正能量，自然就會帶動社會集體意識，甚至國家、世界、地球、整個宇宙，成為善的正能量循環，所以不要小看自己蛻變的力量喔！

四、本身的能量磁場

身體內外的能量乾淨度會影響我們的意識層次。當我們的能量場處於污濁的狀態下，思緒很容易鬼打牆，無法清晰的做出判斷或想出人生問題的解決方法，進而做出錯誤的決定和選擇。

清理自己的能量場是每日必要的工作，清理能量的方法有很多種，例如每天練氣功或能量功法，是比較深層的能量清理方式。使用一些特別的精油像是松、杉樹來清理能量也是不錯的選擇，不過精油的能量清理深度和時效比較短，需要定期使用。聲音療癒是近十年來流行的自然療法，我經常使用頌缽的音波來清理七個脈輪和整個身體的能量場，效果很好。

另外，對於自己接觸的人和環境需要有覺察，如果感受到周圍的能量場很負面和混濁，最好有覺知的把自己隔離開來，否則我們的能量場也會受到別人負面能量的干擾。像是我在捷運上如果感覺到身邊的人能量不是很好，會盡快的移到其他車廂。

五、金錢情緒

情緒也是能量的一種。金錢情緒是指在日常生活中，因為發生和金錢相關的人事物而勾出的情緒。舉例來說，小美在工作場所很容易因為別人反駁她的建議而生氣，小江和客戶談價格時總會有焦慮的情緒跑出來，或者當小雄的伴侶希望一起談家裡的財務問題時，他會有憤怒的情緒跑出來，這些都是金錢情緒。大部分的金錢情緒都是和成長過程的金錢經驗有關，這些過往的金錢創傷記憶會存留在潛意識裡，長大之後只要有人做出類似的行為，都會牽引出情緒。

圖為《改寫你的金錢心靈帳簿（附金錢覺察卡隨身版＋週記本）：解讀金錢記憶，預約財富自由》書封，圓神出版社提供

小君從小就生活在重男輕女的家庭中，哥哥弟弟總是可以擁有想要的禮物和零用錢，但是自己就會被父母忽略掉，在自己的想法和渴望沒有被長輩尊重過的成長過程中，小君的內心總是充滿氣憤和不滿的情緒。因為過去有這樣的創傷經驗，所以長大之後在工作上只要有遇到不被人尊重的類似情境發生，都會牽引出小君的情緒，而對上司和同事不自覺的以高情緒化來進行溝通，導致在職涯上總是很難升遷，和同事之間也保持著距離。

當我們常常受困於情緒，很容易得罪人，人際關係不好，工作和事業不順利，財務發生問題。情緒，是一個隱形的金錢殺手，卻很少人知道。後文，我將告訴讀者朋友們，如何自我覺察金錢情緒。

（本文出自《改寫你的金錢心靈帳簿（附金錢覺察卡隨身版＋週記本）：解讀金錢記憶，預約財富自由》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）