從以馬內利事件談兒童睡眠剝奪…3點反思 看睡太少帶來的6大傷害

前天偶然被#以馬內利流量掃到，追了一下原文，也花了一些時間看了（風向幾乎一面倒）的留言與反應，讓我思緒蕩漾了幾天，決定坐下來把這些想法整理一下，就當做是自己反思的記錄，如果大家有任何想法也歡迎交流。

（1）這兩位小孩是否樂在其中？

從兩位小孩目前的成就表現，我想沒有一定程度的樂在其中，是不可能達到的。而是否完全的樂在其中，我想，其實只有這兩位小孩知道。

但我覺得最可惜的是，看到有留言提到「第八名都敢拿出來炫耀」之類的內容時，我真的很擔心這兩位小孩哪天看到留言的心情，因為我可以感受到兩位小孩多麼的努力才有現在這樣的成就表現。我們可以有判斷，但或許也可以減少評價，因為評價所帶來的並非激勵，更可能是傷害。

再者，這整件事，小孩其實是無辜的，我相信大家都可以清楚這件事。

（2）望子成龍、望女成鳳錯了嗎？

每一個父母都是在成了父母之後，才在開始學習怎麼當父母。我其實在治療過程中一直有一個基礎的信念，就是「請相信，沒有父母不愛自己的小孩」。

安排或許對大家而言太滿了、誇張了，父母可能少了一些考量，甚至就算是「想要贏在起跑線」是父母的議題好了，但我們能夠做的，也只是提醒，而不是評價。

自己當了小孩的爸爸之後，也才能夠體會成為父母的難，原生家庭對自己的影響，就像一面鏡子一樣，會展現在自己教養小孩的種種狀態上，如何去覺察到並有所調整，是很需要他人的提醒與自我學習的。

（3）這裡面最關鍵的「睡太少」

我唯獨想要提醒媽媽的是，根據美國睡眠基金會2015年專家共識，6-13歲所需的睡眠時間為9-11小時（可容許時間為至少7-8小時，至多12小時），14-17歲所需的睡眠時間為8-10小時（可容許時間為至少7小時，至多11小時）。

睡眠剝奪的影響，不僅影響生長激素的分泌，還會造成以下影響：

一、睡眠剝奪會對警覺程度造成嚴重的影響

研究發現在測量警覺程度的測驗中，睡眠剝奪後的參與者無論是反應時間，或是犯錯的情況都有明顯的增加；腦造影的研究更發現睡眠剝奪後，與警覺程度相關的視丘、前額葉以及頂葉等腦部區域活化明顯降低。

二、睡眠剝奪會使五感敏銳度下降

研究發現無論是在視覺空間知覺能力、聽覺解析能力、冷熱的的痛覺容忍度、酸味的感官知覺，或是氣味分辨測驗，在睡眠剝奪後，表現或敏銳度都會有明顯的降低。

三、睡眠剝奪會的決策、判斷表現變差

研究發現，睡眠剝奪後，參與者在決策相關的作業表現上，會明顯傾向冒險——偏好不切實際的嬴與低估損失的後果。另外，在遇到牽涉情緒的兩難問題時，決策會明顯變慢。

四、睡眠剝奪會使學習、記憶力變差

睡眠對學習與記憶有兩個重要的功能：

1. 為了要在學習前，讓腦部對有效獲得新訊息做準備；

2. 為了在學習後，促進新學習資訊的固化與整合進入已存在的記憶結構中。

研究發現在睡眠剝奪後，除記憶表現變差（如記憶後再認準確率降低）外，睡眠剝奪者在後側海馬回的活化較低，回憶成功的情況下也發現睡眠剝奪者的在前側海馬回的部分活化較低。

五、睡眠剝奪會使執行功能變差

無論是匯聚思考與邏輯推論、發散性與創意思考、抑制能力，或是認知控制表現，在睡眠剝奪後，能力都明顯下降！

如果前一晚睡不好後，發現自己衝動控制能力變差，說出一些平常不會說的話，或做出一些有別於平常的行為，不要太過壓力，因為這就是睡眠剝奪的結果！

六、睡眠剝奪會使你情緒處理能力變差

研究發現，睡眠剝奪後，除了心情會較差外，在憂鬱、焦慮、妄想以及身體抱怨等的評量上也有明顯的上升；此外，在辨識他人的中性情緒時，也會較傾向解讀為負向情緒。

希望以上的內容，能夠讓大家對於兒童睡眠剝奪的議題有所重視！

（本文出自臉書粉專「李偉康 臨床心理師」，未經同意禁止轉載）