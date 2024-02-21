燃燒電影魂就要斷六親？曾參與《看見台灣》、《返校》 台灣電影幕後推手王師這麼說

《與軒軒講》邀請到被稱為台灣電影幕後推手的王師，他參與製作的《看見台灣》、《返校》、《周處除三害》你一定聽過。事實上，起初的王師並不了解電影，那麼他是如何以新手之姿步入電影界，並在電影界打滾超越20年呢？

齊柏林導演執導的《看見台灣》創造2.2億的票房，來自被號稱台灣國片推手的幕後英雄——牽猴子行銷總監王師的參與。

曾經創造超過10部台灣電影募資超過5,000萬佳績，經手過《返校》、《周處除三害》等電影的他，2003年入行，如今已經邁入電影產業第21年。

關於「為什麼是你， 憑什麼是你」的質疑沒停過。

王師：成功是努力後的產物，一切都不是僥倖

或許很多人會覺得不管是誰做，2013年轟動全台的紀錄片《看見台灣》都會締造票房奇蹟，因為那部電影就是台灣當時最需要的一種、嶄新的看待台灣的角度。

事實上，旁人眼中的幸運、貴人緣都不是偶然，而是王師那份對小事的堅持累積而成的熱情所致。回憶踏入電影界的契機，引領王師以新手之姿踏入電影界的前輩曾說過：「看見在誠品書店上班的王師，願意彎下腰，從基礎做起的那份扎實與熱情，是脫穎而出的關鍵。」

如今的王師，依然保持原初的熱情，並篤信著熱情的能量，張眼看見那些眼裡有光的年輕人，給予機會，就像曾經的自己那般，一如他所說的：「熱情可以讓你脫穎而出，讓別人交付責任給你，並且帶領你穿越最挫敗的時刻。」

不要怕試錯，將會找到自己的路

值得注意的是王師所謂熱情，並非沒有目標的茫然衝動，而是找到真正值得付出一切的，時刻問自己：「我可以是一個怎麼樣的人，嘗試過發現行不通，那麼就再試其他選擇」。

而在找到熱情所在之前，靠的就是不斷的累積試錯。在他眼圖裡看來，年輕最大的好處來自於那時候的試錯，都不會致命，寧可在人生的前兩、三年嘗試各種可能，並在試錯當中認識自己的喜好、眉角，然後找到一件能夠激發你、點燃你最大熱情，值得耕耘未來3、40年的事情，你將能收穫可能性和掩蓋不住的快樂。

甚至，在王師眼中年輕時未經思量的嘗試也是一種幸運，「如果我們抱持著希望自己可以做到這種滿分的心態，可能會因為尚未走到100分，而很難接受挑戰，或是承認自己有機會。」然而或許更重要的是，你能否給自己一些機會，去犯錯跌倒、去嘗試，也許在累積幾次成功經歷後，你將能釐清值得自己往下耕耘的賽道。

燃燒電影魂的代價是斷六親嗎？

也許聽過「電影是一個斷六親的產業，沒有家人、沒有愛人、甚至沒有朋友」說法的你，會好奇在王師燃燒熱情，為台灣電影的產製投入努力時，他的家庭故事該如何續寫？

王師表示認同，同時表示在這個行業裡面其實最犧牲跟最辛苦的，應該都是家庭裡的另一半，他很感激自己在電影界繼續往下努力的同時，心底是踏實的，因為他清楚的知道總有一個地方，有人在等他。

未來，王師將繼續藉由電影作為一個故事的載體，把更多很美好的生命的經驗去把它傳散出去。