10對情侶有9對都曾幫彼此拍攝親密照 卻沒人有把握「他不會洩漏出去」

去年夏天，台灣#MeToo運動如火如荼地展開，許多性別議題也浮上檯面，我們看見一再複製的窠臼刻板印象，也注意到當事人勇敢自我揭露的這些事件，不過是冰山一角。在這波浪潮之下，不僅讓更多人發現性暴力、性騷擾的既有迷思，同時也喚醒更多民眾對於這個議題的重視，更重要的是，讓政府部門加速了改革的腳步。

《與軒軒講》本集邀請到臺北市社會局長姚淑文，她從事社工及性別運動多年，從小就有俠女性格，會路見不平，也會為受害者心疼落淚。問她，做了這麼多努力，但不公平的事情仍舊一再發生，感覺對這個世界產生失望感時，該怎麼辦？局長充滿英氣地回答，要繼續做啊，繼續去創造一個對受害者更友善的環境，哪怕你是跟一個人講，或是透過媒體網路讓更多人知道，無論任何一個人，都不應該承受這些傷害。

而如果他們願意站出來，我們都應該給他最好的支持。

裸照@=外流、偷拍社團：面對數位性暴力你該有的自我保護方法

瑋軒分享到，她今年在facebook發現了一個「偷拍社團」，裡面全是外流的照片，看到的時候，她極力想要阻止這個狀況，於是開始在社群上號召網友共同檢舉，並且聯繫facebook進行下架。只不過，她也感受到有許多人不看好，告訴她這麼做根本沒用，因為類似的社團太多了。於是讓瑋軒忍不住想問，為什麼面對不公不義的事情，大家都會認為它有問題，但卻不願意站出來一起出一份力？

姚局長認為，其實數位性別暴力的議題，絕對不會是現在才存在，而網路無遠弗屆的特性，也讓這些影像可以透過非常多種形式被呈現，例如深偽技術，直接改頭換臉：「很多人會覺得說，我只不過就是借了你的頭，有什麼好緊張的？」局長糾正了這個錯誤觀念。

她說到，數位時代已經不可能走回頭路，我們能做的，除了盡力宣傳正確的觀念，也要社會大眾更懂得保護自己：「十對情侶裡面，可能有九對都有拍攝彼此的親密照，但他們沒有一個人可以很有把握地告訴我，『他不會洩漏出去』，每個人都會說，我也會擔心，也會害怕。」

想要留下美麗的紀錄是人之常情，然而，她提醒數位化的時代，要思考如何保存的問題，包含你要放在哪，有誰可以看。她提供了三個要點，給予大家自我保護的方法：

1. 最直接的做法，就是選擇不要拍 2. 如果真的想拍，請確認操作是在自己手上 3. 如果真的感覺到風險，應該立即尋求幫忙

你的事，你可以自己決定，但在那之前先確保熟知所有專業資訊

台灣#MeToo運動開始後，姚局長觀察，有太多人最後求助無門，可能會找上民意代表，也有一些人，不願意公開自己的歷史，或者甚至，這場運動對部分受害者而言，並不是鼓勵，而是更多的壓力：「愈多人站出來，就更顯得我的無能與失敗。」

在社工訓練中，有一個很重要的點叫做「案主自決」，也就是說與不說、是否走上法律途徑，你可以自己決定你希望的處理方式。但「案主自決」還有一個更重要的前提，是案主本身對於所有的資訊、法律有徹底的了解，因而能夠為自己做選擇：「如果什麼都不知道，只囫圇吞棗地聽別人講了什麼話，然後就接受，這樣根本沒有判斷的基礎。」

「我們在想，國家有性工法、性平法跟性騷法，有法律，有制度，而且都不是剛開辦，但為什麼還是有許多人無法面對，或走不出來？或許，他們要的不是馬上進入制度當中，他還需要一點時間去思考自己能否承受。」

於是，若遇到性暴力、性騷擾，可以撥打113之外，臺北市政府也加設了性騷擾防治服務專線02-23911067。這個專線，提供了更完整的服務，希望可以接住更多的受害者，也許是走法律途徑，也可能他們需要的，是諮商與陪伴——這個專線讓他們有一個安全且專業的管道，知道自己接下來能做的事。

而性平三法中，性工法與性平法沒有申訴年限，但性騷擾防制法則有一年內的申訴期限。而姚局長也在節目中帶來好消息是，這條法條已經進行修法，從2024年3月8號起，申訴的時限會因不同的架構，而延長到三年，或甚至可以更久一點！

還有許多不同性別的受害者，需要被看見

數據雖顯示，性暴力與性騷擾受害者有九成都是女性，然而，長年站在第一線，是否看過一些容易被忽略的，不同性別的受害者？

瑋軒提到，某種程度上，在這個長期結構不平等的狀態下，其實我們每一個人都是受害者。「很多男性也是，因為他常常是不知道如何去面對這件事情，甚至在這裡面，他也必須去調整他的角色，或必須假裝很勇敢。」局長也補充。

社會對於男性角色的期待，讓他最後還是要武裝自己。很多時候，他們可能根本沒有求助的機會。

這幾年，姚局長認為做性別暴力的防治跟倡議，其實得尊重每個人的選擇，以及他們想要去活的姿勢與態度：

「你也要記得，當你需要協助，你不一定要跟著#MeToo，你可以只是找一個信任的人把話說出來，或者什麼事都不做也可以，但要記得，一定會有人站在你身邊，你是不會被丟下的。」

在面對極大的社會眼光，甚至是親友的壓力，不一定每個人都敢站出來。但姚局長也在節目當中特別想呼籲，如果今天有人這麼勇敢地站出來了，不論是任何性別，我們都不該在這時候落井下石。

性別運動是一整個社會的力量，只要多一份力，他們就會多一份支持。就像局長說的那句，與其失望、懷疑，不如就更加緊腳步做點什麼吧。讓需要的人知道，當你伸出手，會有很多的力量接住你。