從靈性解讀痛苦的意義：上帝的意志或人們必須承擔的業力

意義與靈性

有些人在傳統宗教中找到了意義，宗教為信徒們提供了理解痛苦的方式，也指導他們如何使生活變得有意義。宗教提供的意義常常可以減少焦慮，例如，將痛苦解釋為上帝的意志或我們必要的業力。

宗教傳統常常教導人們，為他人奉獻生命是有意義的，也提供了如何超越日常生活的關切，以尋求更深遠生活意義的可能性，有時在尋找的過程中甚至會過度貶低肉身和人間領域。也許心理治療師會認為這種從宗教中獲得的意義是虛幻的，是一種防禦性的合理化，是應對死亡焦慮的一種方式，或者是對結構的需求的結果，不管是哪種觀點，這都是見仁見智的問題。可以確定的是，對意義的渴望會使人們更需要找到痛苦的靈性解釋，無法視為隨機或毫無目的的痛苦。

目前可以明確的是，高度參與與實踐宗教信仰，可以使人們免受憂鬱症的影響，並且增強人們面對絕症的能力（Nelson等人，2002）。但需要注意的是，對於那些終生致力於宗教事業的人來說，如果祈禱無法減輕疾病或痛苦的影響，他們也許會極度失望。無論如何，總體來說，相信有更大的力量掌握局面，即使自己無法控制，也會覺得有幫助。即使是那些並不認為自己是嚴格意義上某個宗教信徒的人，也會承認他們相信發生在他們身上的事情是命運的結果，無論是否有所意識，這表明了他們的生活有一些超個人的背景。理性主義者認為用命運來解釋痛苦是迷信，或者僅僅是因為他們迫切地需要一個結論。

圖為《受苦的靈魂：從深度心理學看痛苦的經驗與轉化》書封。心靈工坊提供

很多榮格學派的人都在他們與自性（the Self）、與內在心靈的上帝意象，或者與超個人無意識的關係中找到了意義，這意味著人類的意識有著無法忽略的超自然背景。按照榮格學派的慣例，「無意識」這個詞實際上指的是超意識（super-consciousness）或靈性層面的意識。榮格學派的人可能會把痛苦的發作看作是來自超個人自性（the transpersonal Self）的召喚，看作是進入閾限狀態的過程（見第九章），或是預示著新的意識水準的啟蒙過程。患者最終可能會將自己視為一個受過傷的療癒者，去幫助那些有類似經歷的人。

※本文為心靈工坊出版的《受苦的靈魂：從深度心理學看痛苦的經驗與轉化》，未經同意請勿轉載。