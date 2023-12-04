墮胎只有女人受傷？研究：男人會透過「事業失敗」來補償罪惡感

墮胎對男性的影響

我們常因為墮胎是在女性身體上進行手術，便從而忽略墮胎對男性的影響。美國有一本書專門研究墮胎對男性的影響，發現事實上除了生理層面的差別外，墮胎對男性在心理層面的影響跟女性是一樣的，男人一樣會產生愧疚、憂鬱、封閉與內心空虛感，只是有些男人表達情感的能力較弱，或者比較不善於用口語說出來，但是男性仍會以不同的方式表達。

例如我在實務工作中發現，有的男人會在不知不覺中用工作、宗教、酒精、金錢或物質填補那個空洞，有的男人甚至會用失敗來補償墮胎的罪惡感，無意識地讓自己的事業無法順利、無法真正享受富裕與成功的成果。為什麼呢？因為所有外在的成就都無法填補內心裡隱約的空虛，除非我們願意在心裡給這些孩子一個位置，才能再次擁有那種豁然開朗的完整。

墮胎對孩子的影響

墮胎可能會影響活著的孩子對父母的信任，孩子可能會承接到父母親不要他們的情緒，因而產生疏離和不信任，最嚴重的狀況是認同死去的兄弟姊妹，因此容易生病或不吃東西。

然而當我們用健康的心態對待墮胎的孩子時，對活著的孩子會很有幫助，因為活著的孩子會知道父母願意為自己的行為負責，孩子不僅能從父母身上學到什麼是責任，當父母願意給所有孩子──不管發生什麼事情──在心裡都有一個位置時，孩子會感到一種特別的安定感。父母不需要特別告訴活著的孩子所有細節，重點不在於孩子知不知道這個訊息，而是在於父母的態度，例如告訴孩子時，讓孩子感覺到父母真的把墮胎的孩子放到心裡面，這樣一來孩子會感受到父母的愛，這樣的方法便是適當的。相反的，如果父母親對這些孩子還沒有愛，還沒有真正把他們放到心裡，或者想告訴孩子這件事只是為了分散自己的罪惡感，覺得孩子可以幫父母分擔，這樣就不適合告訴孩子。

當我們帶著一種愛與健康的態度對待墮胎的孩子時，活著的孩子在不知不覺中也就自由了，因為活著的小孩不會因為自己還活著而感到罪惡、孤單或憤怒，也不會害怕自己是否會跟兄弟姊妹一樣被爸媽拋棄，於是他們可以自在地回到兄弟姊妹裡屬於自己的序位。

如何與另一半溝通

有時候，另一半不願碰觸這個議題是因為內心的罪惡感，或因為不知如何面對，所以乾脆封閉，或用頭腦的解釋來忽略自己所犯的錯。此時我們要先敞開自己，好好說出自己對墮胎的內心感受，不是去爭論孩子的大小、是否有生命，因為這些都只是頭腦的防衛；我們要做的，是先真誠地讓對方知道我們的感受，並詢問對方：「你心裡對這件事曾經覺得難過嗎？」、「我想讓心裡好過一點，我們一起為這些孩子做點事好不好？」

我們不需要強迫對方，根據經驗，當太太和先生開始討論這件事，彼此才有溝通的機會、討論感覺的機會，並進一步真正地看到對方，如此才有可能重新建立新的關係。當我們用健康的態度面對墮胎的議題，即便心裡會感到罪惡，但這是健康的罪惡感，因此重點在於面對事情的態度，我們是否發自內心地溝通？如果不是，就得付出該付的代價，直到我們學會為止。同時請記住：所有的罪惡終有結束的時候。當我們面對這些事情後，也要在適當的時間點讓它結束。有的人需要五年、八年，有的人更長，每個人面對的時間長短不一，但是最後我們也要放下，讓這些孩子可以真正的安息。

內在排列：為墮胎的孩子祈禱

一個孩子會降臨到我們身上，那是非常難得的緣分，那些孩子的死不應該白費，我們要從孩子付出的代價學到重要的功課，我們要讓未來的生活過得更加美好，這樣才是對這些死去的孩子最大的尊重。有一種系統排列的方式可以自己在心裡做，我稱它為「內在排列」，只要我們能專注下來、回歸中心，透過想像或自我的引導，它的效果與找人擔任代表進行排列是一樣的。現在我邀請你一起來進行內在排列，為墮胎的孩子祈禱，為你自己墮胎過的孩子祈禱，如果你沒有墮過胎，那麼請為你那些被墮胎的兄弟姊妹或家族中被墮胎的孩子們祈禱，祝福他們平安。

讓我們向上提昇 向上提昇 提昇到一個更高 更高 更高的境界 在那裡所有的人都是被愛的 所有的孩子在那裡都是被接受的 我們來到這個更高 更高的境界 看到我們的前面 是我們家族裡曾經不幸被墮胎的孩子們 帶著愛 看著他們 不管他們是我的孩子 我們的兄弟姊妹 所有我們家族裡這些不幸的孩子 好好看著他們 他們沒有辦法像我們一樣活下來 讓我們帶著愛看著他們 看到這一群孩子們 對他們說 「親愛的孩子們 現在我看到你們了 我們把你們殺掉了 我們願意負起這個責任與罪惡 你們是自由的 雖然你們來到這個家的時間很短 但是你們是我們家的一份子 現在我在心裡給你們每個人一個位置 很可惜你們沒有辦法活下來 而我們卻活了下來 我們從你們的死亡裡得到好處 你們所付出的代價不會白費 我會讓未來過得更加美好 更加成功 我會跟你們分享我的成功 我的快樂 分享我心中的平安 也請你們祝福我 如果我能夠擁有我自己的孩子 如果我的孩子能健康活下來 請你們保護他 親愛的孩子們 現在我把我的愛留給你們 祝福你們不管在哪裡 都能夠平安 喜悅」 現在讓自己看得更遠 更遠 讓視線超越這一群孩子 看到在他們背後更高 更遠的地方 那裡是生命的源頭 你可以想像在那裡散發著無限巨大的 金色光芒 金色的光 白色的光 充滿喜樂 充滿祝福的光 那裡就是生命的源頭 我們看著我們的孩子們 開心地朝向這個生命的源頭 回到他生命來的地方 帶著我們的祝福 回到這個金色的 白色的光裡 「親愛的孩子 我祝福你們 親愛的孩子 開心地走吧」 向他們揮揮手或鞠個躬 開心地送他們一程 看到他們融入這個金色的 白色的光裡 無限巨大的生命源頭之光 然後我們帶著這份平靜 這份喜悅 回到當下

圖為《愛與和解：華人家庭的系統排列故事》書封。心靈工坊提供

完成這個內在排列後，接下來我們可以為社會上需要幫忙的孩子做一些善事，這對我們的人生是另外一種提昇，因為我們的愛有一個方向可以流動，也就是朝向對我們自己、對孩子、對我們的家，還有對我們的社會都更好的方向流動。

※本文為心靈工坊出版的《愛與和解：華人家庭的系統排列故事》，未經同意請勿轉載。