結婚快20年！高級餐飲連鎖店經理「已墮胎11次」 無助哭喊：我還有救嗎？

墮胎，我心中的痛

序位法則：每個人都要有一個位置，即使是墮胎的孩子。

台北的鳳枝今年四十五歲，她是著名高級餐飲連鎖店的拓展經理，衝鋒陷陣地為這間公司開了十幾家分店，工作起來就像無敵鐵金剛一樣，完全不需要休息。她來參加我的課程時，整個人就像機器人一般，全身僵硬、面無笑容。我問她怎麼了，她說和先生已經好幾年沒有什麼話說，雖然同住一個屋簷下卻很少溝通。「我也不知道為什麼，兩個人好像脾氣不合，每次說話都會衝起來，結果關係越來越疏遠。所以，我把所有注意力都放在工作上，但總覺得自己的心是空空的。」鳳枝回答。

「也許妳們之間的問題，不單只是表面上所看到的。妳還愛妳先生嗎？」我問道。

這句話震到鳳枝的心，不禁自問：「我還愛他嗎？回想結婚快二十年了，當初就是看到他為人耿直才嫁給他，兩人也經歷過許多辛苦的日子，現在孩子長大了，但是，我還愛他嗎？」經過一段沉思後，她點點頭：「是的，我還愛我先生。」

「他還愛妳嗎？」

這句話又震到鳳枝的心，她停頓了一會兒後才說：「我想他應該也還愛我。」

「所以你們兩個人還有愛，但是卻難以相處。」

「是的，這也是我來這裡上課的原因。」

「好，那麼我們好好來探索一下你們之間真正的關係。請妳從參加課程的學員中，挑選兩位妳不認識的人，一個代表妳自己、一個代表妳先生。」

鳳枝聽從我的指示，選了兩個學員分別代表自己及先生。

「現在，在教室中間，把妳心中妳和先生彼此間的位置排出來。」說完，我又接著提醒她：「排的時候心要靜下來，用直覺把彼此間的位置擺出來就可以了。」

在沒有任何人打擾下，鳳枝把她和先生的距離排得遠遠的，兩個人至少相距五公尺以上。

「妳看，妳排列出來的位置，立刻呈現出潛意識裡兩個人疏遠的關係。」

鳳枝沉默地咬了一下嘴唇。

接著，更特別的事發生了，代表鳳枝的人低頭看著中間的地板，兩眼發直，就像行屍走肉一般；而代表先生的人臉卻朝外面看去，彼此都沒有看著對方。

「看到了嗎？妳一直低著頭看地板，不知道在看什麼？而先生似乎也在逃避，你們之間一定有某些事情沒有去面對。」

透過對代表姿態的觀察，我繼續問她：「妳和先生之間是否有墮胎的孩子？」

「墮胎」這兩個字像電流一樣，擊中鳳枝心裡深層的痛。她回想他們這幾年來雖然說話的次數越來越少，但是墮胎的次數⋯⋯

「我們有十一個墮胎的孩子⋯⋯」鳳枝低聲哽咽，眼眶泛紅，臉上一陣慘白，雙手不停搓揉著。她接著說：「我曾看過海寧格大師的DVD，其中有一位婦人說她曾經墮胎七次，海寧格告訴她那沒有救了⋯⋯我墮胎過十一次，不知道自己還有沒有救？」鳳枝流下眼淚，激動顫抖著。

我緊緊握住她的手，深深地看著她：「有沒有救不是靠別人，而是靠自己。再好的專家也只能從旁協助妳，最關鍵的人還是妳自己。懂嗎？」

鳳枝停止流淚，若有所悟地點頭。

過了一會兒，我問她：「妳準備好要面對這個問題了嗎？」

她一陣沉默，沒有任何表示。

我靜靜陪伴在鳳枝身旁。就這樣過了一會兒，她帶著溼潤的眼眶與顫抖的聲音說：「好！」

於是我邀請十一位學員代表這十一個墮胎的孩子，坐在鳳枝和先生代表之間的地板上。「現在像個媽媽一樣，好好地看看這十一個孩子。」

鳳枝的眼淚有如洩洪般，嘩嘩地流了出來，她蹲下來抱住每一個被墮胎的孩子，帶著深深的愛與罪惡感撫摸著孩子的臉頰，眼淚與鼻涕停不下來。有的孩子渴望她的擁抱，緊緊抱著鳳枝哭泣；有的孩子轉過頭去，對鳳枝感到生氣；有的很平靜、有的很失落、有的很難過、有的很憤怒，每個孩子的反應都不一樣，鳳枝一個個擁抱著他們，不斷帶著愛撫摸著他們。

我引導鳳枝對他們說：「我是你們的媽媽，是我們把你們殺掉了，我們會負起這個責任和罪惡，你們是自由的。」

鳳枝發自內心真誠地對這些孩子們說出了這些話。在場每個人看了無不動容。大家看到鳳枝的心敞開了，她開始改變了⋯⋯過了半個多小時，鳳枝平靜下來，孩子們也都平靜了下來。

「現在，把這些孩子一個個放在妳的心裡。」我說。

鳳枝站起來，像一個媽媽一樣注視著她的每一個孩子，帶著尊嚴把他們一個一個放到心裡。這時候，奇妙的事發生了，代表鳳枝先生的人也開始轉過頭來看著他們，這是從排列開始以來，他們第一次看到彼此。

鳳枝對先生的代表說：「我們一起面對這件事情好不好？」

先生的代表點點頭，兩個人的距離開始拉近，最後，先生終於可以和鳳枝站在一起，面對他們墮胎的孩子。

鳳枝的勇敢拯救了自己，也拯救了她的婚姻。

在此，我們結束了排列的過程。

鳳枝問我：「回去之後，我還需要做些什麼嗎？」

我回答：「妳的心已經開始在轉變了，回去先不要急著做什麼，讓這整個過程持續在內心發酵，當妳很自然地想去做一些事情時，那會是一股從妳內在產生的力量，這時候妳再和先生談一談墮胎這件事帶給妳的感受，然後一起真心為這些孩子做一些紀念他們的好事。」

鳳枝點點頭。

我轉過頭向在場所有學員們說：「孩子是夫妻愛的結晶，當一對伴侶將他們愛的結晶摧毀時，就像把伴侶關係切斷一樣，會造成雙方連結的斷裂。只有當雙方願意共同承擔這件事情時，彼此的關係才有可能重新開始。」

幾個月之後，我在課堂上再次看到鳳枝，她變得完全不一樣，整個人都活了起來，不僅臉色變紅潤，笑容也變多了。更令人驚訝的是，她先生竟然和她一起來上課。

「這是我作夢都想不到的事，因為以前我先生很排斥我上課，但是上次上完課之後，我先生注意到我有些不一樣了，我們兩個人也談了很多關於墮胎的事情，所以這次我邀先生來上課時，他竟然答應了。我覺得真的很奇妙，也很高興。」鳳枝笑著跟大家分享。

兩年後，在一個偶然的機會下，我到台北車站附近洽公時，突然想起曾有人告訴我鳳枝在這附近開了一家健康飲食餐廳。抬頭一看，正巧前面有家餐廳，我便下車進去瞧瞧，心想如果有緣也許真的會遇到她，結果進門一看，鳳枝正在吧檯後面料理果汁！她看到我也非常驚訝，除了熱情地招呼我坐下來喝果汁，還告訴我她的近況：「那之後我辭職並休息了很長一段時間，後來決定自己開一家店，按照自己的方式來經營，而且我不再像以前彷彿工作狂般地做個不停，現在，我用自己的步調在工作。」

圖為《愛與和解：華人家庭的系統排列故事》書封。心靈工坊提供

正當鳳枝愉快地跟我說話時，從後面廚房裡走出了一個人，你猜是誰？

竟然是她的先生！我感到非常驚訝。

鳳枝掩著笑說：「上完上次課程之後，我們夫妻比較有話說了，感情也變得比較好，我說我要開店，他竟然主動說要來幫忙。」

她先生也笑著端了一碗湯給我：「周老師好，這是我們家的招牌綠豆薏仁湯，請你喝！」

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