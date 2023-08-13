日本28.5%退休族零存款！專家：避成「下流老人」請破解5迷思

根據日媒報導，日本竟然有高達28.5%的退休族，帳戶是「零儲蓄」！即使是對於超高齡社會相較他國已有更多體認的日本，仍有許多人還未規劃好自己的老後生活，只能手無縛雞之力面對「窮老」海嘯襲擊。專家提出5個常見理財迷思，值得細細省思，有機會帶你跳脫晚年瓶頸，擺脫窮老危機。

當年紀漸長，最怕的就是落入「下流老人」的地獄，可能因為年輕時沒有好好儲蓄，而且也因為體力不支無法再勞動工作，最後只能靠著微薄的津貼維生，導致晚景淒涼。

以上描述的景況令你害怕嗎？然而，在日本卻有很多的老人，就正處於這樣的極端困境中。

日本超高齡社會真相：單身退休族近三成零存款、有儲蓄者存款也不高

根據金融媒體《LIMO》最新報導，日本2022年統計的「家庭金融數據」顯示，日本單身退休族中有28.5%是零存款，也就是四個人裡面就有一個人，帳戶裡空空如也。並且，有儲蓄的單身退休族，平均儲蓄僅有1,388萬日圓（約新台幣312萬）。

另一方面，成家的夫婦退休族當中，也有20.8%是零存款，也就是五對夫妻裡面就有一對，沒有半分儲蓄。而有存款的夫婦，平均儲蓄總額為1,819萬日圓（約新台幣409萬）。

然而，《遠見》2023年8月也針對台灣民眾做了一份「迎向超高齡社會大調查」。調查顯示，有將近58.5%的民眾評估，至少需要準備新台幣1,000萬元，才足以支應自己退休後的生活。

先不論台灣退休族的口袋，有沒有辦法「深」到這樣的水準，但是日本退休族不論單身或已成家，有儲蓄的民眾平均存款都不到新台幣500萬元，即便以物價較低的台灣標準來看，距離安心基準線根本也很遙遠。

日本知名理財規劃師黑田尚子就表示，「老後零存款」的現象凸顯出，即使是即將退休的老年人，對於如何規劃家庭財務，以及如何準備保險、養老金、貸款等，其實往往沒有正確的知識。

破解5大迷思，勿成零存款「下流老人」

因此黑田尚子就分享她在為客戶盤整財務的過程中，許多家庭經常會有的理財迷思，並且提出正確的理財方法。

對於2025年即將邁入超高齡社會的台灣來說，想要避免成為退休零存款的「下流老人」，首要的第一步就是糾正錯誤觀念，然後落實正確的財務規劃，就有機會杜絕老後貧窮的困境。

迷思1：夫妻帳戶應該各自獨立

許多夫妻的家庭理財方式，是將錢包和帳戶分開使用、互相尊重，除了自己該負責的家庭開銷外，夫妻的收入可以自由支配，並且各自儲蓄。乍聽起來好像不錯對吧？但這卻是導致家庭財務無法累積的典型例子。

原因是，夫妻之間很常發生你認為對方有在儲蓄，殊不知對方的收入也沒有正確的運用，結果最後雙方都口袋空空，導致全家沒有半點存款。

專家建議，較好的方式是由夫妻中的其中一人全面負責財務管理，掌握整個家庭的收入及支出，才能有效地節約，真正存到錢。

然而專家也提醒，如果收入被管理的一方，是採取領取零用錢的制度，對方可能會感到不滿，一定要好好討論，彼此取得共識才是最重要的。

迷思2：步入中年，要投資已經太晚

很多民眾的誤解是，可能步入中年才想到開始投資，但卻覺得自己都這把年紀了，嘗試投資已經為時已晚。然而專家說，千萬不要讓年齡造成你投資的阻礙。

舉例來說，就算55歲開始投資，距離65歲退休還有整整10年，不要忽視投資可以累積的財富。

而且，如果只是將錢存在銀行，不僅不會增加資產，還可能因為通貨膨脹而貶值，不可忽視。但是也要小心，千萬不要將養老金幾百萬大筆投下去，巨大的風險也相當危險！

迷思3：退休後支出減少，壓力會跟著減輕

根據調查，日本上班族退休後，若扣除孩子的教育費用，日常花費約為在職時期的70%。

然而，這不意味著退休後生活會變得輕鬆。因為一旦不能工作，老人年金和儲蓄將成為僅有的支柱，收入來源有限的情況下，生活也會變得困難。

專家就表示，她甚至有客戶在退休後，因為無法定期繳出稅金，而導致房產被查封的案例。然而，很多人會哀號說，我的薪水那麼少怎麼存錢？但是，賺多少並不是關鍵，而是你對「儲蓄」這件事有沒有高度的意識。

專家觀察到，一個擁有許多儲蓄的家庭，他們都有自己的目標和計畫，知道何時之前要存多少錢，才不會落入老後貧窮。所以民眾對於儲蓄一定要有規劃，即便只是一點一滴，也要定期開始存錢。

迷思4：孩子會好好負責人生，不用我操煩

舉例來說，許多家庭因為家境等因素，孩子上大學會申請學貸來支付學費。然而，有些父母可能基於心疼，不忍心孩子揹著債務面對大好未來，因此便動用自己的養老金，把孩子的學貸全都還清。

雖然每個家庭，對於孩子的學費該由誰來支付的問題有不同見解，但許多父母可能自身也沒有足夠儲蓄，卻還是替孩子償還貸款，導致養老金不夠用，進而影響退休的生活品質。

因此，若已經確定孩子的學費需要他自己負擔，你就應該明確告訴他「自己的貸款自己繳」，清楚地說明，貸款是由你的名義借的，出社會後理當由你自己償還。

迷思5：父母會永遠安康，不會有額外支出

當你開始準備退休，若父母還健在想必也邁入耄耋之年。許多人會誤以為，老父母應該有足夠的錢可以支付他們自己的護理費用，但如果沒有呢？就會是你要付這筆額外的款項。

當然，沒有哪個父母會希望給孩子添麻煩，然而你需要及早了解父母的財務狀況，專家建議可以找一個輕鬆的時機討論，確保父母有足夠的財產應對任何突發狀況。若沒有，你也能夠即早想出對策，積極著手安排。

（本文出自2023.08.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）