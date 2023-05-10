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沒結婚卻想搬離家被視為「忘恩負義」？離家不代表你拋下了父母

愛心理／ 文‧ 陳映嬅 （諮商心理師）
對於想搬離父母獨自居住的子女來說，光出現這念頭，就會被拋下父母，忘恩負義這類的愧疚感打擊一次。當鼓起勇氣告訴父母自己的決定後，又要再承受一次父母話語上帶來的傷害。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
對於想搬離父母獨自居住的子女來說，光出現這念頭，就會被拋下父母，忘恩負義這類的愧疚感打擊一次。當鼓起勇氣告訴父母自己的決定後，又要再承受一次父母話語上帶來的傷害。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

在華人社會中，親子關係相對比西方社會還來的緊密，未婚子女如果沒有到外地工作，許多人會選擇繼續與父母同住，或是可能也無法選擇，因為父母可能會覺得沒有必要。

「又不是成家、也不是工作需要，為什麼要浪費錢租屋呢？或是覺得大家一起住不是很好嗎？」更甚者會出現「長大了，就要拋下我們了嗎？」等類似情緒勒索的言語，使得未婚的成年子女，在面對父母時充滿了壓力與罪惡感。

除了壓力與罪惡感外，持續與父母居住也會造成時間凍結的假象，因為家庭結構沒有變化，在大家依舊同居的狀況下，父母會有一種子女還是小孩，凡事都需要照顧、管教及他們的參與，這樣的界線不明也會導致子女形成兩種極端的樣貌，一種是長不大依賴的大小孩，另一種則是照顧他人而失去自我。兩種狀態都會使得這些未婚子女無法發展出屬於自己的獨立生活。

對於想搬離父母獨自居住的子女來說，光是出現這個念頭，就會被拋下父母，忘恩負義這類的愧疚感先打擊一次。接著，當鼓起勇氣告訴父母自己的決定後，又要再承受一次父母話語上帶來的傷害，以及受困在父母情緒下的無力感。

而這樣的反覆過程，造成另一種的惡性循環。那就是每當因父母而失去獨立自主的過程，也加深了子女對父母的埋怨，不自覺的在日常互動中，將這些說不出口的情緒轉嫁在與父母的相處上，這樣衝突加深了父母的被拋棄感以及子女的罪惡感。

究竟，想離巢的子女該如何開創屬於自己的人生呢？先開始照顧自己的情緒吧！告訴自己，在與父母這些糾結的關係中，你真的很辛苦也很努力了，也許父母暫時感受不到你的心意，但你可以先看見為自己及為他們的努力。

你為自己想要擁有自己的人生努力，也許你已經都規劃好未來，也或許你準備好要迎接新的挑戰，這些都是很需要勇氣跟努力的事，而這些你到目前為止都做得很好。

雖然爸媽總是顯示受傷的樣貌，或是用言語表達他們被你拋棄，這讓你感受深層的罪惡感，但你也確實因顧慮他們的情緒而受困在此，這也代表著你努力的想要找到一個平衡，這樣的平衡也是你努力照顧著父母心情的象徵。

我知道你理智上了解，離家不代表你拋下了父母，但在感受上要馬上接受這樣的訊息，現階段對你來說有點難做到。

因此，現在先照顧好自己的情緒，讓自己與罪惡拉開一點距離，也能停止將無助與壓力，捲入親子衝突的負面循環中，這一步真的好重要，先讓你不會持續處在壓力及負面情緒的漩渦中，我們才有空間去好好規劃下一步。

（本文出自愛心理「想搬出去卻被情緒勒索？請先與罪惡感拉開距離」，未經同意禁止轉載。）

父母 子女 情緒勒索

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