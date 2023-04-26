新同事剛進辦公室就與前輩「很熟」一封洗煉的英文成果信閃瞎人

努力雖然是成功的基石，卻不是達成夢想的保證

到新公司報到的第一天，我穿了拘謹的白襯衫與黑裙，在冷氣永遠太強的辦公室裡，豎起每一根寒毛，過度緊張地在陌生環境中，試圖呈現出最好的自己。意外的是，大部分新進同仁才剛進辦公室，就能與前輩們熱絡攀談起來，我這才知道，他們都是臺大的應屆畢業生。這間外商大部分的雇員都來自臺大、政大，也是最優秀的菁英人才，更是最積極求上進的一群。

大部分同事很快融入狀況，我反而退縮了。能被這間外商錄取，是拚命一搏的結果，我自覺非常幸運，但這個念頭的另一面，卻是我始終難以擺脫的潛意識：「我不夠好，我不值得被這麼好的公司錄取。我只不過是運氣好而已，並沒有真正的實力。」

為了說服自己「其實我沒有那麼弱」，我積極努力地想將每件事情做到最好，希望透過工作上的表現，告訴別人，也告訴自己「我是夠好的人」。就算我不是頂尖大學畢業，成績也不會輸給任何人！

只可惜，我的競爭對手不只學歷優、腦袋好，也都與我一樣，積極想在工作中求表現。大家平日一起窩在會議室裡頭吃便當，晚上不時相約出去聚餐，在工作中的較勁卻從不手軟。

才上任沒多久，我的公司信箱裡頭就出現同梯的信件：精煉的英文用字，配上銷售現場的照片，介紹自己在行銷活動中為品牌大力宣傳的成果。收件人是全公司的同仁，以及美國總部品牌團隊。

這對我來說，完全是震撼教育。尤其同事洋洋得意地展示工作成績的同時，我卻只能站在賣場裡面，死命掐著自己的手關節、沉默聽店主管對我咆哮三字經，再將我準備給他的資料往我頭上砸。

我運氣不好，被分配到的負責區域，有個以辱罵廠商為樂的店主管。這間賣場業績極好，因此各品牌廠商無不傾盡全力巴結討好對方。自以為人情世故還算熟練的我，沒想到卻在最有信心的事情上踢了鐵板：店主管連看都不看我一眼，就算我堆了滿臉笑容遞上資料，他一樣板著臉轉頭就走，半點餘地都不留。

灰頭土臉的我，向先前負責這個區域的前輩求救。前輩安慰我：「這間店就是這樣，妳忍耐一點，我當年也是乖乖配合，幫忙補貨、清潔賣場，做了半年以後，他才願意把我們家的商品放到顯眼一點的貨架上陳列。」

「半年？」我大驚失色。「可是，你看北區那個誰誰誰，他第一個月就發績效成果信給總公司了耶！」

「哎唷這種事情，很講運氣啦。妳不要太放在心上，每家店的情況都不一樣。」前輩的安慰聽在我耳裡並沒有多大效用。他比我早來公司一年，個性溫和敦厚，不是公司裡頭的明星員工。而急欲證明自己的我，只想向最閃亮的星星看齊，以為只要持續努力、用對方法，就可以收穫最甜的果實，成為被所有人誇讚的模範生。

圖為《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》書封。圓神出版社提供 但其實，努力雖然是成功的基石，卻不是達成夢想的保證。那年我二十五歲，雖然在過去的求學生涯中屢屢遇到挫折，卻依然相信努力就可以成功扭轉命運，相信老天不會辜負勤奮付出的人。

（本文出自《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）