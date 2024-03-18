長大後才懂！她一聽「飄洋過海來看你」爆哭 全網狂推1金牌作詞人

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聯合新聞網／ 綜合報導
音樂為每個人的生活帶來樂趣，一首經典好歌的詞曲總繞人心絃。示意圖／ingimage
音樂為每個人的生活帶來樂趣，一首經典好歌的詞曲總繞人心絃。示意圖／ingimage

音樂為每個人的生活帶來樂趣，一首經典好歌的詞曲總繞人心絃。日前，有女網友在PTT透露，自己以前聽歌時，對歌詞毫無感悟，隨著年紀漸長才逐漸能感同身受。貼文一出，引起一票網友共鳴。

原PO表示，自己以前聽歌只在乎曲調是否好聽，對歌詞毫無感悟，直到4個月前剛結束和男友的異地戀，重新打開音樂播放器，才頓時領悟好幾首老歌的歌詞，「這麼多年子彈終於正中眉心」。

原PO透露，小時候的她只覺得為情所困是很奇怪的事情，結果現在自己卻成為那樣的人，並舉例5首經典歌曲，包括《鬼迷心竅》、《飄洋過海來看你》、《富士山下》、《愛我的人和我愛的人》、《一直很安靜》。

原PO更坦言，自己只要一想到「為你我用了半年的積蓄，飄洋過海的來看你，為了這次相聚，我連見面時的呼吸都曾反覆練習」這幾句歌詞，眼淚就會不自覺流下來。

貼文一出，吸引不少網友討論，「伍佰的《晚風》，應該說長大才知道伍佰的好」、「山丘、百年孤寂、開到荼蘼、愛情轉移」、「要知道傷心總是難免的，在每一個夢醒時分～《夢醒時分》每個版本都超讚」、「如果是失戀的話，蔡健雅的《記念》」，還有許多網友點名歌手李宗盛的《山丘》。

其中一票網友大推作詞人「姚若龍」的作品，包含《慢冷》、《我懷念的》、《最浪漫的事》、《會呼吸的痛》、《遺失的美好》等。據了解，姚若龍至今作品總數破千首，其中寫給歌手趙詠華的《最浪漫的事》讓他首次奪得金曲獎最佳作詞人的獎項。

PTT 音樂

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