快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

「真的無限感恩！」陸配受困狹小停車場、路人用神車技救援

聯合新聞網／ 綜合報導
胡辣湯姐姐因為停車場空間太狹小，讓她無法將車子開走，還好有路人主動伸出援手。圖擷自胡辣湯姐姐在台灣YouTube
胡辣湯姐姐因為停車場空間太狹小，讓她無法將車子開走，還好有路人主動伸出援手。圖擷自胡辣湯姐姐在台灣YouTube

陸配胡辣湯姐姐被台灣人這一舉動感動得快哭了！嫁到台灣的胡辣湯姐姐近期到台中辦事，並將車子停在附近的停車場，無奈辦完事要開車出來時卻因為停車場太小，而且轉彎處都有車而卡住，當時天色已晚讓她非常焦急，所幸遇到一家三口伸出援手，幫她將車順利開出，這舉動也讓她稱讚，「真的無限感恩！」

胡辣湯姐姐在YouTube上的影片中回憶那晚，她人在台中文心南路附近，車流量很大，本來車子想直接停在路邊但找無停車格，於是她前往附近一個小停車場，結果她辦完事去取車才發現「這個小停車場，真的很小」。

因為停進去後車子根本開不出來了，她本來還想讓車子倒著離開停車場，但是連停車的杆也無法識別到她的車牌，所以她又重新開進去想轉正面再開出去，沒想到她把自己夾在了牆角，進退不得。

接著她打電話開視訊給老公看她卡在哪個位置隔空指導一下，但是對她來說難度還是太大了。這時剛好有一個小家庭把車停好，正要走出停車場，看到她一面視訊一面開車，於是就上前詢問是否需要幫忙，最後幫她把車子順利駛離。

胡辣湯姐姐感動地說，只要她走出家門，無論遇到什麼困難，還沒開口就會有人過來幫忙。她說，台灣最美的風景是人，這種溫度是會傳染的，就如同這對小家庭幫了她，以後車技有進步，遇到類似的情況，她也願意站出來主動去幫助他人，很感恩生活在這樣的環境裡，大家可以彼此扶持。

延伸閱讀

大寒宜忌事項曝光！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺到爆

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網瞪大眼：又長知識了

離開會懷念！陸籍女大生赴台旅遊 讚台人說話具備「1特質」：禮貌又友好

學校花20萬台幣買紓壓裝置 遭踢爆是18年前的Wii換包裝

相關新聞

他驚見女生冬天不穿「1物」 害羞坦言：眼睛不知看哪

最近氣溫下降，許多民眾都拿出厚重的冬季衣服禦寒。不過，有網友在Dcard上表示，自己在路上經常發現女生在冬天不穿內衣，害他不知道眼睛要看哪裡，忍不住羞問「大家怎麼看？」

「真的無限感恩！」陸配受困狹小停車場、路人用神車技救援

陸配胡辣湯姐姐被台灣人這一舉動感動得快哭了！嫁到台灣的胡辣湯姐姐近期到台中辦事，並將車子停在附近的停車場，…

開彩券行很好賺？他驚「一個月內暴增4家」 內行曝：擺著就能躺

隨著農曆新年將至，不少民眾都十分期待到彩券行試試手氣。近日，有網友在PTT透露，他近期發現住家附近的早午餐店已被「彩券行」取代，甚至在一個月內連開4家，不禁驚呼「做彩券這麼好賺嗎？」

30歲單身男沒車房！他下班都耍廢嘆「可悲嗎？」 網友一面倒羨慕

每個人的生活方式不太一樣，但有時看到同儕，不免產生比較。一名30多歲的網友透露，身旁半數朋友已經結婚生子，自己下班後卻都在玩手遊、追劇、看動畫，假日則是一個人在路上隨便亂晃，他焦慮問：「30幾歲還在過這樣的生活會很可悲嗎？」

救護車車頭「119」為何左右相反？ 內行人曝用意：故意的

如果在路上看到救護車上的「119」左右顛倒，相信不少人可能會覺得很奇怪。有一名網友PO出一張照片，他在醫院門口看到一輛救護車車頭的「119」左右貼反，讓他相當不解，照片一出，有內行人解釋是給前車從後照鏡看的。

春節返鄉「有自由座搶什麼？」 苦主全崩潰：搭得上車再說

每逢節日、連續假期高鐵常常一票難求，而今年春假疏運高鐵9日凌晨開賣，一小時內售出近60萬張訂位，有民眾抱怨系統完全卡住無法使用。一名網友疑惑問「高鐵有自由座是在搶什麼票？」對此，許多苦主現身分享經驗：「你搭得上車再說」、「南下自由座在桃園就塞爆了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。