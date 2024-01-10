「真的無限感恩！」陸配受困狹小停車場、路人用神車技救援

陸配胡辣湯姐姐被台灣人這一舉動感動得快哭了！嫁到台灣的胡辣湯姐姐近期到台中辦事，並將車子停在附近的停車場，無奈辦完事要開車出來時卻因為停車場太小，而且轉彎處都有車而卡住，當時天色已晚讓她非常焦急，所幸遇到一家三口伸出援手，幫她將車順利開出，這舉動也讓她稱讚，「真的無限感恩！」

胡辣湯姐姐在YouTube上的影片中回憶那晚，她人在台中文心南路附近，車流量很大，本來車子想直接停在路邊但找無停車格，於是她前往附近一個小停車場，結果她辦完事去取車才發現「這個小停車場，真的很小」。

因為停進去後車子根本開不出來了，她本來還想讓車子倒著離開停車場，但是連停車的杆也無法識別到她的車牌，所以她又重新開進去想轉正面再開出去，沒想到她把自己夾在了牆角，進退不得。

接著她打電話開視訊給老公看她卡在哪個位置隔空指導一下，但是對她來說難度還是太大了。這時剛好有一個小家庭把車停好，正要走出停車場，看到她一面視訊一面開車，於是就上前詢問是否需要幫忙，最後幫她把車子順利駛離。

胡辣湯姐姐感動地說，只要她走出家門，無論遇到什麼困難，還沒開口就會有人過來幫忙。她說，台灣最美的風景是人，這種溫度是會傳染的，就如同這對小家庭幫了她，以後車技有進步，遇到類似的情況，她也願意站出來主動去幫助他人，很感恩生活在這樣的環境裡，大家可以彼此扶持。