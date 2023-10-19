他驚炒泡麵破百元「新一代暴利餐點？」 網曝成本：早就不便宜

為了吸引客源，許多餐廳都會推出新產品測水溫，不過有網友卻好奇為何不少業者都在賣「炒泡麵」，而且價格還不便宜，讓他質疑炒泡麵是不是新的暴利餐點，貼文一出引來熱議，不少人都相當認同。

這名網友在PTT發文寫道，幾年前就發現一堆餐飲業突然開始賣炒泡麵，一開始看名字覺得應該不會太貴，沒想到價格竟然都破百元，而且有些店家賣的還比鐵板麵更貴，讓他忍不住想問「炒泡麵是不是新一代的暴利餐點啊？」

貼文讓不少人看了點頭認同，「以前就不便宜了」、「有的會加肉片等配料」、「兩片高麗菜、一片火腿、兩包麵，攪一攪90」、「外送上點過，送來是印尼泡麵+蛋+熱狗，還賣我100多」、「過火就加30啊」、「成本不到30，現在80起跳吧」、「早就是，學生時在逢甲夜市吃，只有『盤』字」。

還有網友抱怨多數賣的都不好吃，「從金門傳來的，也只有金門的能吃，其他都難吃」、「好吃沒關係，一堆炒得又濕又爛又鹹的」、「炒麵可以炒得又溼又爛也是才能」。