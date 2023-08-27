全家「念大杯咒」拿鐵半價 網笑翻：基督徒怎消費？

超商時常祭出咖啡優惠，不少上班族早上都會買一杯提神。不過近日有網友捕捉到有趣畫面，員林的某間全家掛出紅布條，上面大大寫著：「想要半價拿鐵，入店請念大杯咒」，創意的行銷方式吸引超高討論。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出這張照片，直呼：「這麼奇怪的要求，我還是第一次聽過」。底下留言也紛紛回應，「我佛慈悲，善哉善哉，麻煩再來一杯」、「整間店變得祥和起來」、「您好，請問基督徒怎麼消費」、「順便擺牌位超渡，裡面整間都供品」。

事實上，這是全家員林安迪店門市推出的限定活動，原PO也在留言處補充，店家為了推廣循環杯，不是要大家真的要念「大悲咒」，只要念出「我要用循環杯」即可享有優惠。

「大杯咒」其實是循環杯推廣活動。圖擷自《路上觀察學院》

此外，全家今（27）日前，購買特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）買1送1。7-11行動隨時取至明（28）日限定，新品青梅冰茶買2送2（原價60元／杯）、經典可可則有嚐鮮價70元（原價99元／杯）。