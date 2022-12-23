又是你叫的餐！ 外送員分享一天最多看到同一個客人「5次」

現在外送平台盛行，許多人會靠外送來解決三餐，日前有位外送員好奇「大家一天送過同個客人幾次？」他發現自己送某位客人，一天送了5次，讓他覺得非常驚訝，也有其他外送員回應「我有次幫同一位客人送3餐加宵夜」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前幫一位客人送餐，才發現這個地址他一天好像送了5次，因此他超好奇「外送員最高送過同個客人幾次？」

對此，有許多外送員分享「超過10次吧」、「我有次幫同一位客人送3餐加宵夜」、「同一個客人，一天送到3次，午餐、晚餐加飲料」、「如果沒有說一天的話，大概是同一個客人一週2-3次吧，累積起來至少10幾次，有一戶老主顧了，常常叫餐讓我接到，已經可以不看導航直接到他家了」、「我曾經遇到一個客人連續一小時點3次餐點，都被我接到，然後我們就熟了」。還有外送員透露「只要雙方沒有給負評，就很常可以接到」、「如果客人給讚就很常送，如果給倒讚以後就沒機會了」。