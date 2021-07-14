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人夫煮「東坡肉」招待兒子女友惹怒妻 網笑：地位受到威脅

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友抱怨，為了一道東坡肉，惹得妻子大暴走，覺得無奈。圖擷自《爆怨2公社》
一位網友抱怨，為了一道東坡肉，惹得妻子大暴走，覺得無奈。圖擷自《爆怨2公社》

擁有一手好廚藝，通常都能抓往另一半和全家人的胃。一位廚藝精湛的人夫表示，日前兒子帶女同學來家裡，只因他煮了一道「東坡肉」招待對方，沒想到卻惹得老婆暴怒。網友笑回「你完蛋了」、「煮給其他女人吃是大忌啊」。

一位網友在《爆怨2公社》發文抱怨「只是沒吃到，有必要發那麼大的雷霆怒火嗎」。原因是原PO的兒子帶了女同學到家裡，中午就煮了一道東坡肉招待兒子的同學，妻子因工作關係不在家。

到了晚上，吃飯前兒子和媽媽聊天聊到中午這盤東坡肉，剎時…原PO突然覺得背後一涼，接著就聽到妻子的雷霆怒吼：「為什麼我不在時你才做東坡肉，為什麼挑我上班時才做那麼豐盛？？我都沒吃到耶！」連兒子也沒逃過，被酸「小女友很可愛吼，可愛到讓你都忘記留一些給你媽媽吼！」為了一盤東坡肉，妻子整個抓狂大暴走，讓兩父子超無奈的。

貼文引發熱烈討論，網友回應「這盤菜真是罪孽深重啊」、「連煮三天…謝罪」、「對吃很在意的人的確會發火」、「好好安太座吧」；還有網友搞笑提醒「這很嚴重啊…媽媽的地位受到威脅」、「公公對媳婦比較好的概念」、「已先婆媳鬥爭了」、「煮給其他女人吃是大忌啊」。

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