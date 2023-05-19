快訊

中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員太久才來 客竟問「是出車禍嗎？」遭網轟：不會說話

聯合新聞網／ 綜合報導
一名顧客因等外送等太久，為確認外送員的狀況，便詢問「你出車禍了嗎？」圖非當事人。示意圖／本報資料照片
一名顧客因等外送等太久，為確認外送員的狀況，便詢問「你出車禍了嗎？」圖非當事人。示意圖／本報資料照片

外送員有時接到距離較遠的單子時，會提醒顧客要等待一下，不過這時候如果顧客抱怨太慢，恐怕會讓外送員為難。日前一名外送員貼出一段對話，只見外送員說「我在路上」，顧客卻回應「你是出車禍了嗎？看你停在那好久」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他遇到了一位訂超遠店家又嫌送餐太久的顧客，從他貼出的對話紀錄可見，外送員傳送了兩次「我在路上」的訊息，而顧客回應「你是出車禍了嗎？看你停在那好久」，讓原PO十分無言，直呼「有病要去看醫生」。

對此，有些網友批評顧客「為什麼客人嘴巴那麼臭？」、「通常會點超遠的不用期待有多正常，要接超遠單都要有心理準備，可能遇到無腦客」、「又是不會好好說話的客人，開頭就說車禍了嗎？難道跟朋友打招呼第一句就是『你怎麼還沒死』是嗎？」、「這客人講話不經大腦嗎？」

但也有網友緩頰表示「我問過外送員一樣的問題，但我不是嫌外送員太慢，而是我家附近的路口有危險性，如果超過一定時間不動，我也會想是不是外送員出什麼事情了。上次我關心完，結果外送員下一刻出現在我家路口，後來才知道可能是系統定位不準確」、「我覺得人家問這句話，可能是關心你」。

一名外送員貼出與顧客的對話，只見客人問他「你出車禍了嗎？」圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
一名外送員貼出與顧客的對話，只見客人問他「你出車禍了嗎？」圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

外送員 車禍

延伸閱讀

4星座貴人降臨好運到！找工作、想投資找「這些人」指導

駭客也能遠端工作！最易被駭4機型曝 一招偷光重要個資

男友換電動車後變神經質 她怨「里程焦慮」害出遊狂吵架

羨慕藥師朋友時薪1千「加班費1分鐘30元」 網服了：專業性高

相關新聞

外送員太久才來 客竟問「是出車禍嗎？」遭網轟：不會說話

外送員有時接到距離較遠的單子時，會提醒顧客要等待一下，不過這時候如果顧客抱怨太慢，恐怕會讓外送員為難。日前一名外送員貼出一段對話，只見外送員說「我在路上」，顧客卻回應「你是出車禍了嗎？看你停在那好久」。

網購包裹「被揍一個破洞」 老經驗網友推測1兇手：快客訴

現在網購平台方便，許多人會將網購包裹寄到離家最近的超商，並在7天內取貨。不過日前有位網友表示，他去領10件包裹，發現包裹被惡意揍開一個洞，隔幾天再去取貨時，包裹被打開了，而且還被用破壞袋黏合，許多人看完建議「可能是店員不滿你取太多件，投訴總公司包裹被惡意破壞」。

男友換電動車後變神經質 她怨「里程焦慮」害出遊狂吵架

電動車外型現代感十足，是許多人的夢想車款之一。然而有一名女子抱怨，她的男友去年從油車換成純電車，想不到男友卻出現「里程焦慮」，每次出門前都得先充電才能出發，有時在高速公路上開到一半還得下交流道找快充站充電，男友甚至還會發脾氣，讓她直呼「很懷念以前坐油車的時光」。

他稱「台北獨佔現象」恐資訊敏感度大降 網不挺：住老破公寓有多爽誰信

台北市為台灣的首都，生活機能也是全台第一，有旅居全台的網友分析，台北與其他城市的差距屬於「全方位」，且差距不斷拉大也不可能被追上，他認為，台北市為全台灣資訊最快、建設最快，一切都是「台北獨佔」，如國際商店來台展店首選是台北，國際知名人物訪台也會先拜訪台北，也因此無論他住在哪個縣市，北上的需求仍永遠存在。

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

「台中三井LaLaport」購物中心16日盛大開幕，不過有網友目擊一名男子在一間美食餐廳，疑似因為湯罐被要求歸還，氣得發飆大罵，還要求叫負責人出來說明。網友拍下影片上傳臉書，引來眾人撻伐「太丟臉」。

韓國筷子超難用？他疑惑為幹嘛弄成「扁平狀」 和2大飲食文化有關

吃過韓式料理的人應該都會注意到，在韓國習慣使用的筷子和其他亞洲國家不太一樣，並非圓柱體，而是做成扁平的形狀。因為和一般筷子拿起來的手感不同，第一次使用的人往往都會覺得有點難以上手，也有不少人覺得「很難用」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦