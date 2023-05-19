外送員太久才來 客竟問「是出車禍嗎？」遭網轟：不會說話

外送員有時接到距離較遠的單子時，會提醒顧客要等待一下，不過這時候如果顧客抱怨太慢，恐怕會讓外送員為難。日前一名外送員貼出一段對話，只見外送員說「我在路上」，顧客卻回應「你是出車禍了嗎？看你停在那好久」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他遇到了一位訂超遠店家又嫌送餐太久的顧客，從他貼出的對話紀錄可見，外送員傳送了兩次「我在路上」的訊息，而顧客回應「你是出車禍了嗎？看你停在那好久」，讓原PO十分無言，直呼「有病要去看醫生」。

對此，有些網友批評顧客「為什麼客人嘴巴那麼臭？」、「通常會點超遠的不用期待有多正常，要接超遠單都要有心理準備，可能遇到無腦客」、「又是不會好好說話的客人，開頭就說車禍了嗎？難道跟朋友打招呼第一句就是『你怎麼還沒死』是嗎？」、「這客人講話不經大腦嗎？」

但也有網友緩頰表示「我問過外送員一樣的問題，但我不是嫌外送員太慢，而是我家附近的路口有危險性，如果超過一定時間不動，我也會想是不是外送員出什麼事情了。上次我關心完，結果外送員下一刻出現在我家路口，後來才知道可能是系統定位不準確」、「我覺得人家問這句話，可能是關心你」。