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2022年關務人員特考等3項考試 4月23日起舉辦

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
考試院。本報資料照片
考試院。本報資料照片

考試院今天表示，今日院會通過明年公務人員特種考試關務人員考試、身心障礙人員考試，及明年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，定於明年4月23日至4月24日舉行。

考試院表示，這項考試除國軍上校以上軍官轉任公務人員考試僅於台北考區舉行外，公務人員特種考試關務人員考試分設台北、台中及高雄等3考區舉行，公務人員特種考試身心障礙人員考試分設台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區舉行。

考試院表示，公務人員特種考試關務人員考試三等考試設財稅行政等11科別計108名、四等考試設一般行政等8科別計114名、五等考試設船舶駕駛科別計2名，合計224名；公務人員特種考試身心障礙人員考試三等考試設一般行政等8類科計18名、四等考試設一般行政等9類科計26名、五等考試設一般行政等7類科計29名，合計73名。

考試院表示，國軍上校以上軍官轉任公務人員考試（轉任國防部）中將轉任考試設一般行政類科計1名、少將轉任考試設一般行政類科計1名，合計2名；（轉任國軍退除役官兵輔導委員會）中將轉任考試設一般行政類科計1名、少將轉任考試設一般行政類科計3名、上校轉任考試設一般行政等5類科計10名，合計14名。各考試類科（科別）及暫定需用名額將於考選部全球資訊網另行公告。

考試院表示，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，分別依照各該考試規則等相關法規的規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

考試院 國軍 台東

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