公托倍倍增 區區親子館 西屯公托、親子館開幕

台中市西屯親子館暨公設民營西屯何安托嬰中心開幕，成為西屯第1間親子館與第3處公托。台中市府積極推動「公托倍倍增」和「區區親子館」計畫，未來也將持續朝目標邁進，繼續努力打造幸福台中，讓家長有感。

市長盧秀燕表示，她是六都唯一的女性市長，特別重視托育議題，她上任5年以來，台中公托由5處增加為41處，親子館由4間增加至15間，加上Mini親子館，大小親子館遍布25個行政區。

盧市長說，台中公托能持續開辦與布建，是因為多元運用閒置空間，像是西屯親子館與公托，就是活化何厝公有零售市場閒置場地，提高建物利用價值，也讓台中托育資源更豐富，未來將持續開辦公托達60處，達到「公托倍倍增」和「區區親子館」目標。

社會局長廖靜芝說，市府力推平價生養政策，送托公托家長扣除政府各項補助後每月只要負擔1,500元，享有一位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，就可減輕父母的養育負擔。

台中親子館

為營造友善育兒環境，台中市打造「親子館」，提供0至6歲嬰幼兒及其家長遊戲空間、托育諮詢、親職教育、親子活動及教玩具借閱等福利服務，打造親子共學、共讀、共遊、共玩的環境。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告